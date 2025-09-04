Jean Monnet Burs Programı 2026-2027: Başvurular 4 Kasım 2025'e Kadar

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı duyurdu

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Jean Monnet Burs Programı'nın 2026-2027 akademik yılı duyurusunun yayımlandığını açıkladı. Başvuruların 4 Kasım 2025 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Program, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı (IPA) kapsamında finanse edilmekte ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Burs kapsamında süre en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar destekleniyor.

Jean Monnet Burs Programı ile 2026-2027 akademik yılında yaklaşık 150 Türk vatandaşına toplam 7 milyon avro tahsis edilmek suretiyle AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda lisans üstü öğrenim görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sağlanması öngörülüyor.

Programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabiliyor.

Program, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor.

Burstan bugüne kadar 3 binden fazla Türk vatandaşı faydalandı.

Jean Monnet Burs Programı'na ilişkin detaylı bilgiye, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının ve Jean Monnet Burs Programı'nın internet sitelerinden erişilebiliyor.