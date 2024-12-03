Jeju Adası'nda 38 Vietnamlı Turist Kayıp

Güney Kore'de Turist Kaybı Skandalı

Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası'na geçen ay ziyarete gelen 38 Vietnamlı turistin kaybolduğu bildirildi. Yonhap haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Jeju Turizm Organizasyonu, 14 Kasım’da Nha Trang kentinden adaya gelen 90 kişilik turist grubunun 17 Kasım’daki dönüş uçağına 38 kişinin binmediğini duyurdu.

Soruşturma Devam Ediyor

Kayıp turistlerin nerede olduğu hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı ve konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Jeju Adası'na gelen ziyaretçiler, 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Ancak, kayıp turistlerin vizesiz olarak adada konaklama süresi 14 Aralık tarihinde sona erecek.

Vizesiz Konaklama Süresi

Vizesi bulunmayan Vietnamlı turistlerin yasalar gereği Jeju Adası’ndaki konaklama süreleri dikkate alındığında, bu durum daha da endişe verici bir hal alıyor. Yetkililerin, turistlerin nerede olduğuna dair bilgi edinme çabaları devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.