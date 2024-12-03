DOLAR
34,75 -0,05%
EURO
36,58 -0,29%
ALTIN
2.949,04 0%
BITCOIN
3.294.536,61 0,83%

Jeju Adası'nda 38 Vietnamlı Turist Kayıp

Güney Kore'nin Jeju Adası'na gelen 90 kişilik Vietnamlı turist grubundan 38'i kayboldu, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:01
Jeju Adası'nda 38 Vietnamlı Turist Kayıp

Güney Kore'de Turist Kaybı Skandalı

Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası'na geçen ay ziyarete gelen 38 Vietnamlı turistin kaybolduğu bildirildi. Yonhap haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Jeju Turizm Organizasyonu, 14 Kasım’da Nha Trang kentinden adaya gelen 90 kişilik turist grubunun 17 Kasım’daki dönüş uçağına 38 kişinin binmediğini duyurdu.

Soruşturma Devam Ediyor

Kayıp turistlerin nerede olduğu hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı ve konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Jeju Adası'na gelen ziyaretçiler, 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Ancak, kayıp turistlerin vizesiz olarak adada konaklama süresi 14 Aralık tarihinde sona erecek.

Vizesiz Konaklama Süresi

Vizesi bulunmayan Vietnamlı turistlerin yasalar gereği Jeju Adası’ndaki konaklama süreleri dikkate alındığında, bu durum daha da endişe verici bir hal alıyor. Yetkililerin, turistlerin nerede olduğuna dair bilgi edinme çabaları devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'
3
İran ve Suudi Arabistan Uçak Seferleri 9 Yıl Sonra Yeniden Başladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Su ve Orman Konularında İhmalkar Davranıyor
5
DEM Parti'den Onurlu Barış Vurgusu: Oruç, Kürt Sorununu Çözmeye Hazırız
6
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutası Türkiye'ye Devredildi
7
Hakan Fidan ve Eymen es-Safedi, Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Telefonla Temas Kurdu

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı