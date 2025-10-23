Jelyazkov: Bulgaristan'ın Doğal Gaz Tedariki Güvence Altında

Başbakan Rosen Jelyazkov, ABD yaptırımlarına rağmen Bulgaristan'ın doğal gaz ve yakıt tedarikinin güvence altında olduğunu, Burgaz rafinerisinin çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:33
AB Zirvesi öncesi değerlendirme

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, ABD'nin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesine ilişkin değerlendirmesinde, ülkenin doğal gaz tedarikinin güvence altında olduğunu belirtti.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde basına konuşan Jelyazkov, ABD'nin Rusya ile ilgili yaptırımlarının Bulgaristan'a olası etkilerini ele aldı.

Jelyazkov, Bulgaristan'da yakıt krizi tehlikesinin bulunmadığını ve doğal gaz tedarikinin güvence altında olduğunu vurgulayarak, "Burgaz'daki rafineri çalışmaya devam etmeli." dedi.

Başbakan, Burgaz'daki Lukoil rafinerisinin uzun süredir Rus petrolüyle çalışmadığını ve bu nedenle yakıt üretimi ve tedarikinde aksama beklenmediğini söyledi. Jelyazkov, rafinerinin karşılaştığı temel sorunun mülkiyet yapısından kaynaklandığını belirterek, "Lukoil-Burgaz, Rus Lukoil sisteminin bir parçası. Şirket hisselerinin yüzde 50'den fazlası dolaylı olarak Rusya'ya ait olduğu için yaptırım kapsamına giriyor." ifadelerini kullandı.

Jelyazkov, Bulgaristan'ın konuyla ilgili bir ay içinde karar alması gerektiğini belirterek, "En uygun çözümü bulacağız. Devletin yaptırım rejimine girmemesini ve aynı zamanda rafinerinin üretimi sürdürmesini sağlayacağız." diye konuştu.

