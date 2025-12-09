Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Kütahya'da deprem ve zemin etütleri uyarısı

Jeoloji Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilcisi Yahya Daban, Kütahya'nın aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle yüksek risk taşıdığını belirterek zemin etütlerinin önemine vurgu yaptı. Daban, depremin Türkiye'nin jeolojik yapısının değiştirilemez bir sonucu olduğunu hatırlattı.

Zemin etütleri can ve mal güvenliğinin ilk basamağı

Daban, sağlam yapılaşmanın yalnızca doğru zemin üzerinde mümkün olacağını söyleyerek, zemin etütlerinin depreme dayanıklı kentleşmenin ilk basamağı ve can ile mal güvenliğinin en kritik aşaması olduğunu ifade etti. Türkiye'de zaman zaman göz ardı edilen bu çalışmaların formalite değil, doğrudan insan hayatını ilgilendiren teknik zorunluluklar olduğunu belirtti.

Her yapılaşmanın temelinde doğru hazırlanmış bir zemin etüdünün yer alması gerektiğini vurgulayan Daban, bu çalışmaların jeolojik, jeoteknik ve sismik analizlerin bir bütün olarak değerlendirilmesiyle anlam kazandığını aktardı.

"Zemin etütleri bilimsel, kapsamlı ve doğru yapılmalıdır"

Daban, bu süreçlerin ihale veya maliyet baskısıyla basitleştirilmemesi gerektiğini; uzman jeoloji mühendisleri tarafından titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi. Sahadaki bilimsel uygulamalar olmadan depremle etkin bir mücadelenin mümkün olamayacağını vurguladı.

Daban'ın açıklamasında, zemin etütlerinin yalnızca bir yasal zorunluluk olarak görülmemesi, bunun yerine hem kamu hem de özel sektörde bir sorumluluk bilinciyle ele alınması gerektiği kaydedildi.

"Depremler engellenemez ancak etkileri azaltılabilir"

Depremlerin kaçınılmazlığına dikkat çeken Yahya Daban, doğru mühendislik uygulamaları ile yıkıcı etkilerin önemli ölçüde azaltılabileceğini hatırlattı. Kütahya ve ülke genelinde jeoloji mühendisliğinin öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Jeoloji Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği olarak toplum güvenliği için bilimsel doğrular ışığında çalışmaların sürdürüleceğini ve kamuoyunun bilinçlendirilmesine devam edileceğini ifade etti.

