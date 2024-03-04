Jeoloji Uzmanı Tüysüz’den Deprem Uyarısı: 24 İl ve 110 İlçe Tehlike Altında!

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ'DEN DEPREM UYARISI: "BU ŞEHİRLER ARTIK ŞAŞIRMAYACAĞIMIZ YERLER"



Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin deprem risk haritasıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Fay hatları üzerinde bulunan illeri sıralayarak, bu bölgelerin deprem riskine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti. "Bunlar artık bugün yarın deprem olsa şaşırmayacağımız yerler" ifadelerini kullanarak kentleri uyardı.



TÜRKİYE'DE 24 İL VE 110 İLÇEDE DİRİ FAY HATLARI:





NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Tüysüz, Türkiye'nin 24 ilinde ve 110 ilçesinde diri fay hatları bulunduğunu belirtti. Her bir fay hattının ne zaman deprem üreteceği konusunda kesin bilgi olmadığını söyleyen Tüysüz, bu durumun ciddi riskler içerdiğini vurguladı. Özellikle Bingöl'ün Yedisu ilçesi başta olmak üzere Erzincan, Elazığ, Bingöl ve Tunceli gibi illerde araştırmaların derhal başlatılması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA 750 BİN BİNA HASAR GÖRECEK:

İstanbul'un deprem riski taşıyan şehirlerden biri olduğunu belirten Tüysüz, İstanbul'da bulunan bir milyonu aşkın binanın önemli bir kısmının depremde hasar görmesi veya çökmesinin beklendiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de diri fay hatları bulunduğunu ve birçok ilin deprem riski altında olduğunu belirterek, "Bir defa Bingöl-Yedisu demiştik. Yedisu’nun bulunduğu bölgede mesela Erzincan-Elazığ- Bingöl-Tunceli gibi illerimizde araştırmaların derhal başlaması gerekiyor" dedi.

BATI ANADOLU'DA DİRİ FAY GEÇMEYEN YER YOK:

Tüysüz, Türkiye'nin geçmişte 32 kez imar affına uğradığını ve bu durumun gelecekte tekrarlanmaması gerektiğini dile getirdi. Fay hatlarındaki binaların taşınması veya risk uzaksa bina ömrü boyunca orada bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Tüysüz, "Batı Anadolu’ya geldiğimizde neredeyse içinden diri fay geçmeyen il söz konusu değil. Kuzey’de Bolu, Sakarya, Kocaeli’nde… Bursa’da mesela geçtiğimiz günlerde yeni fay bulunduğu ileri sürülen bir bölge" dedi.