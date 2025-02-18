Jet Ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye Geçiş: Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın Kuşadası'nda İlginç Bir Olay: Jet Ski ile Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jet ski aracılığıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye geçiş yapan bir Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Güzelçamlı kıyısında terk edilmiş bir jet ski tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen bölgedeki incelemelerine başladı.

Jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde sahilden çıkan bir kişinin yakındaki bir pansiyona gittiğini belirledi. Pansiyonda kalanların kimlik bilgileri kontrol edildiğinde, aranan kişinin M.D. olduğu açığa çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde yaklaşık 10 yıl önce lastik botla Türkiye'den kaçtığını ve sonrasında Avrupa'ya geçtiğini belirtirken, ülkesindeki barış ortamı nedeniyle geri dönmeye karar verdiğini açıkladı. M.D.'nin, Yunanistan'da edindiği jet ski ile Kuşadası'na geldiği öğrenildi.

Düzensiz göçmen, gerekli işlemler sonrası Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.