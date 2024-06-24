Bist 100
10.746,98 0%
DOLAR
32,89 0,19%
EURO
35,34 0,54%
ALTIN
2.446,54 0,33%

Jet ski kazasında hayatını kaybetti! Öldüğü yeri bir hafta önce paylaşmış...

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, Kübra Özdemir adlı genç kadın, erkek arkadaşıyla birlikte jet ski yaparken yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki Özdemir'in, sosyal medya hesabında sadece bir hafta önce İznik Gölü'nde çektiği video paylaşımları yürekleri dağladı.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 12:04
Jet ski kazasında hayatını kaybetti! Öldüğü yeri bir hafta önce paylaşmış...

İznik Gölü'nde serinlemek için erkek arkadaşıyla birlikte jet ski deneyimi yaşamak istedi. Ancak bindikleri jet ski üzerinde tur atarken dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden erkek arkadaşı, hemen geri dönüp Kübra'yı suyun üzerinde göremeyince paniğe kapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Kübra Özdemir'in cansız bedenine ulaştı.

kübra özdemir

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olayın ardından cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri hızla harekete geçti. Özdemir'in düştüğü noktada başlatılan arama çalışmalarında, genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Kübra Özdemir kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI SON VİDEO

Genç kadının acı dolu ölümü, sosyal medya üzerinde paylaştığı son video ile hafızalara kazındı. Sadece bir hafta önce, İznik Gölü'nde çektiği ve keyifli zamanlar geçirdiği görülen Kübra'nın ani ve üzücü ölümü yürekleri dağladı.

İLGİLİ HABERLER

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek formülle 12 yıl erken emeklilik kapıda!

Evde ne var ne yok hepsini toplayın! O tarihten sonra her birine para ödenecek

Sigortalı çalışanlar bayram edecek! Maaşa ek ödeme onaylandı: Hemen e-Devlet'ten başvurun

Ertelen zam şahlanarak geri döndü! Benzin ve motorine acil zam dün gece uygulandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Prim günü 9000'den 7200'e tak diye düşecek! EYT'siz erken emeklilik kapıda!

KPSS'den 50 ve üzeri puan alana iş kapısı açıldı! Kamuya en az lise mezunu memur alımı başladı

Faturada dev indirim programı! Emekliye 3.000 TL destek

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek formülle 12 yıl erken emeklilik kapıda!

Evde ne var ne yok hepsini toplayın! O tarihten sonra her birine para ödenecek

Yapı Kredi Haziran ayı promosyon kazananı oldu! Tutar 4 emekli maaşını geçti

Kredi kartından taksitli nakit avans çekenler eyvah diyecek! Beş parasız bırakacak karar çıktı

Marketlerde elden ödeme dönemi bitti! 8 Temmuz'a kadar kart çıkartmanız gerekiyor

Otomobil almak isteyenlere son 15 gün uyarısı! Yüzde 20'lik indirim treni kaçıyor

Ertelen zam şahlanarak geri döndü! Benzin ve motorine acil zam dün gece uygulandı

Sigortalı çalışanlar bayram edecek! Maaşa ek ödeme onaylandı: Hemen e-Devlet'ten başvurun

Milyonlarca çalışana 9 bin 924 TL maaş bağlanıyor! 4 ay kesintisiz ödenecek