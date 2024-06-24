Jet ski kazasında hayatını kaybetti! Öldüğü yeri bir hafta önce paylaşmış...

İznik Gölü'nde serinlemek için erkek arkadaşıyla birlikte jet ski deneyimi yaşamak istedi. Ancak bindikleri jet ski üzerinde tur atarken dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden erkek arkadaşı, hemen geri dönüp Kübra'yı suyun üzerinde göremeyince paniğe kapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Kübra Özdemir'in cansız bedenine ulaştı.





ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olayın ardından cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri hızla harekete geçti. Özdemir'in düştüğü noktada başlatılan arama çalışmalarında, genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Kübra Özdemir kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI SON VİDEO

Genç kadının acı dolu ölümü, sosyal medya üzerinde paylaştığı son video ile hafızalara kazındı. Sadece bir hafta önce, İznik Gölü'nde çektiği ve keyifli zamanlar geçirdiği görülen Kübra'nın ani ve üzücü ölümü yürekleri dağladı.