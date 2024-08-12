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Jiangsu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çökme: 6 Ölü

Jiangsu eyaletinde yıldırım nedeniyle çökme meydana geldi, 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:57
Jiangsu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çökme: 6 Ölü

Jiangsu'da Yaşanan Trajik Olay

Çin'in Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde meydana gelen bir felaket, 6 kişinin ölümüne ve 16 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yıldırım düşmesi nedeniyle bir yapı çöktü.

Olayın Detayları

Xinhua ajansının aktardığı bilgilere göre, yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar, bu yapının altına sığınmıştı. Ancak aniden meydana gelen yıldırım düşmesi, yapının çökmesine neden oldu.

Yaralılar ve Soruşturma

Yaralılardan 6'sının olay yerinde hayatını kaybettiği, diğerlerinin ise hastaneye kaldırıldığı bilgisi edinildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

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