Jim Keller: Yapay Zeka Çipleri Açık Kaynakla Herkese Açık Olacak

Jim Keller, GITEX Global'de yapay zeka çiplerinin açık kaynakla daha erişilebilir hale geleceğini ve geliştirmek için "100 milyar dolara ihtiyaç yok" dedi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 11:18
TOLGA YANIK - AMD, Apple ve Tesla gibi şirketlerde görev almış çip uzmanı ve Tenstorrent CEO'su Jim Keller, Dubai'de düzenlenen GITEX Global fuarında yapay zeka çiplerini daha erişilebilir kılacak adımları anlattı.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. Keller, etkinlikte AA muhabirine verdiği değerlendirmede, yapay zeka işlemcilerinin beklenenden daha basit olduğunu ve geliştirme maliyetlerinin abartıldığını vurguladı.

"Bir yapay zeka işlemcisi geliştirmek için 100 milyar dolara ihtiyaç yok." diyen Keller, açık kaynaklı platformların ve esnek çözümlerin önemine dikkat çekti. Keller, geliştirdikleri donanım ve yazılım yaklaşımlarını kastederek, yapay zeka derleyicilerini de açık kaynaklı hale getirdiklerini belirtti.

Keller, açık kaynak ve programlanabilir donanımın yeniliği tetikleyeceğini söyleyerek, "Yeter ki donanım çipleri gerçekten programlanabilir olsun ve insanlar yeni çözümleri nasıl inşa edecekleri konusunda yaratıcı olabilsinler." ifadesini kullandı. Keller, bu yaklaşımın daha düşük maliyetli ve şeffaf ürünler ortaya çıkaracağını kaydetti.

Çip üretiminin yapay zeka talebine yetişip yetişemeyeceği sorusuna Keller, teknolojide sınırın henüz gelmediğini belirterek yanıt verdi: "Her gün bir şeyin sınıra ulaştığına dair bir makale okuyorum. Sınıra henüz yaklaşmadık. Talep gerçekten çok büyük. Önümüzdeki 5 yıl gerçekten ilginç olacak."

Keller, ülkelerin çip alanında uyguladığı kısıtlamaların uzun vadede etkisiz kalacağı görüşünde: "Bir alan kısıtlandığında, o alanın kendi başına gelişmek zorunda kaldığını vurgulayan Keller, 'Şimdiye kadar olan da bu. Bu da onların sonunda yetişmesi anlamına geliyor. Umarım daha az kısıtlamanın olduğu ve daha açık bir dünyaya ulaşırız.'"

Geçmiş deneyimlerine ilişkin Keller, AMD, Apple ve Tesla örnekleri üzerinden ekip kültürünün önemine değindi: "Her şirket biraz farklıdır, farklı kültürleri vardır. En iyi sonuç veren şey, ekibin gerçekten iyi bir hedefe, örneğin harika bir ürüne doğru ilerlemesidir. Mühendislerin kendi işlerinin sorumluluğunu alabilmesini ve her gün yaptıkları işten ve birlikte çalıştıkları insanlardan ilham alabilmelerini gerçekten seviyorum. Bu yüzden herkesin öğrenebileceği, bir şeyler yapabileceği ve kendi yolunu çizebileceği gerçekten açık bir ortam yaratmak istiyorum."

Keller, GITEX Global'de bulunmaktan memnun olduğunu, çok sayıda katılımcının bir araya gelmesinin heyecan verici olduğunu belirtti.

