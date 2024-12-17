Jimi Cohen'in Hedefi: 24 Saatte 1 Milyar Ağaç Dikmek

Rekortmen Çevrecinin Yeni Hedefi: 1 Milyar Ağaç

Kenya’nın Kwale bölgesinde tek başına 24 saat içinde 30 bin 469 mangrov fidesi dikerek Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Avustralyalı çevreci Jimi Cohen, şimdi hedefini 1 milyar ağaç dikmek olarak belirledi.

Dünya Genelinde Ağaç Kaybı Artıyor

Statista verilerine göre, 2023 yılında dünya genelinde 28,3 milyon hektar ağaçlık alan kaybedildi. Bu da bir önceki yıla göre %23,8'lik bir artışı gösteriyor. Artan ağaç kaybına karşı, ağaç dikimini teşvik eden çeşitli girişimler ve çevre gönüllülerinin sayısı giderek artmakta.

Guinness Rekoru ve Ağaç Dikim Projeleri

22 Nisan 2024’te gerçekleştirdiği rekor denemesiyle dünya çapında dikkatleri üzerine çeken Cohen, ekosistemin yenilenmesi için Treegens adlı organizasyonu kurarak dünya genelinde 1,1 milyon ağaç dikilmesine öncülük etti.

Cohen, çocukluğunda annesinin çevreci yaklaşımını benimseyerek, ilk ağacını 4 yaşındayken diktiğini belirtti. Annesinin, ağaç kesimlerinin hayvanları da tehdit edeceği savıyla durdurma çabalarını hatırlatan Cohen, bu bilincin kendisinde sürdürülebilirlik tutkusunu oluşturduğunu söyledi.

Rekorun Arka Planı

Guinness Rekorlar Kitabı’na girme yolculuğunun zorlu süreçlerinden bahseden Cohen, “İki denemede başarılı olamadık. Ancak üçüncü denememizle rekoru elde ettik.” dedi. Önceki denemelerde yaşadıkları teknik aksaklıkların ardından, az uyku ile 24 saat boyunca ağaç dikmenin zorluğunu da dile getirdi.

Gelecek Hedefler: 1 Milyar Ağaç

Cohen, bireysel rekorunu kırdıktan sonra, “24 saat içinde bir grup insan tarafından en çok ağaç dikme” rekorunu kırmayı ve toplamda 1 milyar ağaç dikmeyi hedefliyor. Bu amaçla GROWalition isimli girişimi hayata geçirdiklerini ifade etti ve Dünya Çevre Günü’nde gerçekleştirecekleri rekor denemesi için 311'den fazla organizasyonla işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Küresel Orman Tahribatı ile Mücadelede Adımlar

Global orman tahribatının engellenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Cohen, “Bir mangrov ağacı, yetişkin hale geldiğinde 308 kilogram karbon emilimi gerçekleştirir.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, katıldığı COP29 zirvesinin ağaç dikme hedeflerine ivme kazandırdığına dikkat çekti.

, “Bir sonraki zirve Brezilya’da olacak ve burada yerli liderlerin sürece dahil edilmesi, uzun vadeli sürdürülebilirlik için kritik önem taşıyor.” ifadesini kullandı.