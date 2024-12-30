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Jimmy Carter, 100 Yaşında Hayatını Kaybetti

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti. Carter, ülkesine önemli katkılarda bulunan bir liderdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 01:53
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 01:53
Jimmy Carter, 100 Yaşında Hayatını Kaybetti

Jimmy Carter, 100 Yaşında Hayatını Kaybetti

ABD tarihinde iz bırakan liderlerden biri olan Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti. Carter ailesinin kurduğu Carter Center tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski başkanın Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde vefat ettiği duyuruldu.

Sosyal medya platformu X'ten yapılan bir açıklamada, Carter'ın “bir asırı geride bırakarak en uzun yaşayan ABD Başkanı” olduğu belirtildi. Açıklamada, Carter'ın son bir yıldan fazla bir süredir kendi evinde bakım altında olduğu da paylaşılmıştır.

Trump'tan Taziye Mesajı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, Carter'a “minnet borçlu olduklarını” ifade etti. Trump, “Jimmy'nin Başkan olarak karşılaştığı zorluklar ülkemiz için kritik bir zamanda geldi ve tüm Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun için hepimiz ona minnettarız.” dedi.

Carter'ın Başarıları ve Mirası

1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık seçimlerini kazanarak 1977-1981 yılları arasında görev yapmıştır. Carter, Orta Doğu sorunları gibi hassas konularda önemli etkilere sahip dış politikası ile tanınmıştır. Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü sahibi olan Carter, Filistin'de iki devletli bir çözüm için gösterdiği çabalarla da bilinmektedir.

Carter, 2 Haziran 2020'de yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail'in ilhak planının Filistin topraklarının yasa dışı gaspı anlamına geleceğini” vurgulayarak, “İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme planı, işgal altındaki toprakların uluslararası anlaşmalarla belirlenen mevcut statüsüne aykırıdır ve güç yoluyla toprak edinmeyi yasaklayan uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullanmıştır.

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