Jimmy Carter, 100 Yaşında Hayatını Kaybetti: ABD'de Ulusal Yas İlan Edildi

Jimmy Carter'ın Vefatı

ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti. Carter ailesi tarafından kurulan Carter Center, üzücü haberi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Açıklamada, Carter'ın Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Carter'ın Biyografisi ve Mirası

Bir asrı geride bırakan Carter, en uzun ömürlü ABD Başkanı unvanına sahipti ve bir yıldan fazla bir süredir kendi evinde bakım altında bulunuyordu. Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Carter'a ülkeye kattıkları için minnet borçlu olduklarını ifade etti. Trump, "Jimmy'nin Başkan olarak karşılaştığı zorluklar ülkemiz için kritik bir zamanda geldi ve tüm Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun için hepimiz ona minnettarız." sözlerine yer verdi.

Ulusal Yas Günü

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada, Başkan Joe Biden, Carter'ın karakteri, cesareti ve merhametiyle tanınan bir lider olduğunu vurgulayarak, "9 Ocak 2025’i ABD genelinde Ulusal Yas Günü ilan ediyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Biden, ABD bayrağının 30 gün boyunca kamuya ait tüm mekanlarda yarıya indirileceğini duyurdu.

Kamala Harris'in Değerlendirmesi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Başkan Carter hakkında, "Başkan olarak, ülkemizi korudu, hükümette şeffaflığı teşvik etti ve Camp David'de Mısır ile İsrail arasında tarihi bir barış anlaşmasına aracılık etti." değerlendirmesinde bulundu.

Carter'ın Politikası ve Barış Çabaları

Jimmy Carter, 1976 yılında Georgia Valisi olarak Demokrat Parti adına başkanlık yarışını kazanmış ve 1977-1981 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştür. Dış politikada, Orta Doğu gibi hassas alanlarda önemli yönlendirmelere imza atan Carter, yaşamı boyunca 32 kitap yazmış ve Nobel Barış Ödülü almış bir liderdir. Ayrıca, Filistin'de iki devletli çözüm yönündeki çabalarıyla tanınmıştır.

2 Haziran 2020'de yaptığı bir açıklamada, İsrail'in ilhak planının Filistin topraklarının yasa dışı gaspı olduğunu belirten Carter, "İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme planı, işgal altındaki toprakların uluslararası anlaşmalarla belirlenen mevcut statüsüne aykırıdır." ifadelerini kullanmıştı.