Jimmy Kimmel'ın ABC Şovu Süresiz Askıya Alındı: Charlie Kirk Paylaşımları Tartışma Yarattı

Jimmy Kimmel'ın ABC Şovu Süresiz Askıya Alındı

Program askıya alındı

ABD'de komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle süresiz askıya alındı.

Kimmel'in paylaşımları