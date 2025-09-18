Jimmy Kimmel'ın ABC Şovu Süresiz Askıya Alındı: Charlie Kirk Paylaşımları Tartışma Yarattı

Jimmy Kimmel'ın ABC'deki programı, Charlie Kirk paylaşımları sonrası süresiz askıya alındı. Kimmel sessiz kalırken, Trump Truth Social'da ABC'yi tebrik etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 08:29
Jimmy Kimmel'ın ABC Şovu Süresiz Askıya Alındı

Program askıya alındı

ABD'de komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle süresiz askıya alındı.

Kimmel'in paylaşımları

‘Jimmy Kimmel Live’ programını sunan Kimmel, Kirk suikastı sonrası ' MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı'

ABC'nin açıklaması ve Kimmel'in durumu

ABC kanalı, Kimmel'in programının belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu; herhangi bir neden belirtilmedi.

Sözleşmesi gelecek yıl mayısta sona erecek Kimmel ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Trump'tan tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında 'Amerika için harika haber.' değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtti.

