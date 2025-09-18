Jimmy Kimmel'ın ABC Şovu Süresiz Askıya Alındı: Charlie Kirk Paylaşımları Tartışma Yarattı

Jimmy Kimmel'ın ABC Şovu Süresiz Askıya Alındı
ABD'de komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle süresiz askıya alındı.
‘Jimmy Kimmel Live’ programını sunan Kimmel, Kirk suikastı sonrası ' MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı' ABC kanalı, Kimmel'in programının belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu; herhangi bir neden belirtilmedi. Sözleşmesi gelecek yıl mayısta sona erecek Kimmel ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında 'Amerika için harika haber.' değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtti.
