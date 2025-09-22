Jimmy Kimmel'in Şovu Salı Günü Yeniden Yayında

Walt Disney, Charlie Kirk yorumları nedeniyle askıya alınan 'Jimmy Kimmel Live' programının salı gününden itibaren yeniden yayınlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:56
Walt Disney şirketinden yapılan açıklamada, askıya alınan Jimmy Kimmel Live isimli şovun yarından itibaren tekrar yayınlanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Jimmy Kimmel Live isimli şov programının salı günü yeniden başlayacağı kaydedildi.

Askıya alınma gerekçesi

Sunucu Jimmy Kimmel, suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk hakkında Cumhuriyetçilerin Kirk cinayetinden çıkar sağlamaya çalıştığını söylemiş; bu yorumlar üzerine başta Donald Trump ve diğer cumhuriyetçiler sert tepki göstermişti.

Bu tepkilerin ardından, ABC kanalı programın belirsiz süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

