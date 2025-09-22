Jimmy Kimmel'in Şovu Salı Günü Yeniden Yayında

Walt Disney şirketinden yapılan açıklamada, askıya alınan Jimmy Kimmel Live isimli şovun yarından itibaren tekrar yayınlanmaya başlanacağı belirtildi.

Askıya alınma gerekçesi

Sunucu Jimmy Kimmel, suikasta uğrayan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk hakkında Cumhuriyetçilerin Kirk cinayetinden çıkar sağlamaya çalıştığını söylemiş; bu yorumlar üzerine başta Donald Trump ve diğer cumhuriyetçiler sert tepki göstermişti.

Bu tepkilerin ardından, ABC kanalı programın belirsiz süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.