Jimmy Lai, ABD Yaptırım Listesi Hazırlattığı İddalarını Reddetti

Hong Kong'da Yargılanan Medya Patronu Jimmy Lai İddiaları Yalanladı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu ve imtiyaz sahibi Jimmy Lai, gazete çalışanlarına ABD'nin yaptırım uygulaması için Hong Konglu yetkililerden bir liste hazırlattığı iddiasını reddetti.

Duruşmada İfade Verdi

Muhalif medya patronu, 2019'da suçluların Çin ana karasına iade yasa tasarısına karşı yürütülen kitlesel protestolar sırasında "halkı isyana teşvik" ve "dış güçlerle işbirliği" suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşmasında ifade vermeye devam etti.

Yargılamanın ikinci gününde, savcılıkla işbirliği yapan bazı gazete yöneticileri ve editörlerin kendisi hakkındaki suçlamalarına verdiği yanıtta, ABD'nin yaptırımları için Hong Konglu yetkililerin listesini hazırlama talimatı verdiği iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Kapatılan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Chan Pui-man, mahkemede Lai’nın kendilerine yolladığı bir mesajı kanıt olarak göstererek yönelttiği suçlamanın mahiyeti üzerine açıklamalarda bulundu. Lai ise söz konusu mesajı kendisinin yazmadığını, mesajın içeriğini dikkatlice incelemeden yöneticilerle paylaştığını savundu.

ABD ile İlgili Mesajlar

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hong Kong'un tercihli ticaret statüsünü kaldıran başkanlık kararnamesinin imzalandığı gün, yani 15 Temmuz 2019'da, Lai tarafından atılan mesajda, "Bence sansürde payı olanlarla ilgili bir yaptırım listesi hazırlamalıyız, buna korkutmak da dahil." ifadeleri yer alıyordu.

Lai, mesajın Trump'ın kararnamesi ile ilgili olduğunu fark etmediğini ve bu talimatı verme niyetinin bulunmadığını belirtti.

1 Temmuz Protesto Baskını

1 Temmuz 2019'da Yasama Meclisi'ne yapılan baskınla ilgili olarak Lai, gazetecilere yaptığı "genç insanların düşüncelerine ışık tutun" telkiniyle ilgili olarak, bunu sadece bir öneri olarak değerlendirdiğini ifade etti. Lai, baskının hata olduğunu düşündüğünü ve bu sebeple protestocuların kendilerini anlatma şansı bulmalarını sağlamak istediğini belirtti.

Lai, halkı isyana teşvik etmek ve uluslararası yaptırım uygulanması için dış güçlerle işbirliği yapmak amacıyla hareket ettiğine dair suçlamalarla karşı karşıya. Yüksek Mahkeme'de görülen davanın ilk duruşması 18 Aralık 2023'te gerçekleştirildi.

Demokratik Hakların İhlali

Hong Kong'da 2019'da çıkarılan yasa tasarısına karşı kitlesel protestolar düzenlendi. Protesto hareketi, Çin hükümetinin ulusal güvenlik yasası ile baskı politikaları çerçevesinde yeniden gündeme geldi. Bu yasayla birlikte muhalif gazeteciler, siyasetçiler ve aktivistler üzerinde ciddi baskılar yapılmaya başlandı.

Jimmy Lai'nin davası, Batılı ülkeler tarafından Hong Kong'da demokratik özgürlüklerin ihlali sembolü olarak görülüyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD eski Başkanı Trump bu konuyu uluslararası alanda gündeme taşımıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.