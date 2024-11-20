Jimmy Lai, Hong Kong'da Yargı Sürecinde İfade Verdi

Jimmy Lai, Yargılandığı Davada İfade Verdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu Jimmy Lai, "halkı isyana teşvik" ve "dış güçlerle işbirliği" suçlamaları ile yargılandığı davada bugün ifade verdi.

2019 Protestolarındaki Rolü

Lai, 2019'da suçluların Çin ana karasına iade yasa tasarısına karşı düzenlenen kitlesel protestolar sırasında, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğünü belirtti. Ancak, Washington'un protestoları bastıran Çinli yetkililere yaptırımları uygulamaya ikna etmek çabasını reddetti.

Lai, Pence ile yaptığı görüşmede ona Hong Kong'a destek vermesini talep ettiğini, ancak herhangi bir eylemde bulunmasını istemediğini vurguladı. Lai, Pompeo ile de benzer konuları görüştüğünü ve bu görüşmede Hong Kong'a destek vermesini rica ettiğini kaydetti.

Tayvan Lideri ile Görüşmelere Aracılık Etti

Öte yandan, Lai, Tayvan'ın eski lideri Tsai Ing-wen ile ABD'li eski yetkililer Paul Wolfowitz ve Jack Keane ile bir araya gelmesine aracılık ettiğini de doğruladı. Geçmiş arkadaşlığını vurgulayan Lai, Tsai'nin Donald Trump yönetiminin politikalarını anlamak amacıyla bu görüşmeyi istediğini ifade etti.

Medya Özgürlükleri İçin Çaba Harcadım

Lai, medya sektörüne özgürlüklerin kazanılmasına katkı sağlamak için girdiğini, Apple Daily'nin Hong Kong'da özgürlük, hukukun üstünlüğü ve demokrasi arayışının savunucusu olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Hong Kong’un bağımsızlığını asla savunmadığını da vurguladı.

Yargılama Süreci Devam Ediyor

Jimmy Lai, protestoları kışkırtmak ve hükümet yetkililerine uluslararası yaptırım uygulanması için dış güçlerle işbirliği yapmak suçlamalarıyla yargılanıyor. Gözaltına alınma süreci 2020 yılına dayanıyor ve ulusal güvenlik yasası kapsamındaki görülmekte olan davanın ilk duruşması 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Yankılar

Lai'nin davası, Batılı ülkeler tarafından Hong Kong'da demokratik özgürlüklerin ihlalinin sembolü olarak değerlendiriliyor. İngiltere Başkanı Keir Starmer, bu konuyu G20 Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede gündeme getirmişti. Ayrıca, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump da bu mesele hakkında açıklamalarda bulunmuş ve Lai'nin serbest bırakılacağına dair sözler vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.