Jimmy Lai, Hong Kong'daki Duruşmasında ABD'den Destek Arayışını Açıkladı

Hong Kong Yargısında Jimmy Lai'nin ABD'den Destek Arayışı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu ve imtiyaz sahibi Jimmy Lai, 2019'daki hükümet karşıtı protestolar sürecinde ABD'den siyasi destek aradığını itiraf etti. Lai, bu durumun gazetesinin yayın politikasını etkilediğini belirtti.

Protesto Süreci ve Yargılamalar

Lai, 2019'daki suçluların Çin ana karasına iade yasa tasarısına karşı düzenlenen kitlesel protestolardaki etkinliği nedeniyle 'halkı isyana teşvik' ve 'dış güçlerle işbirliği' suçlamalarıyla yargılanıyor. Duruşmanın üçüncü gününde, ABD'nin dış müdahalesini teşvik etme iddialarına yanıt veren Lai, bunun diplomatik destek beklentisiyle yapıldığını savundu.

Yurt Dışından Destek Arayışı

Lai'nin avukatı, o dönemde eski ABD istihbarat görevlisi Mark Simon ile yaptığı görüşmelerde, Apple Daily'nin neden ABD okuruna ulaşması gerektiğini sorduğunda Lai, bunun yurt dışındaki okurların Hong Kong'a ilgisini artırabileceğini ifade etti. Böylece, politikacıların bu durumu desteklerine dile getirmesinin teşvik edileceğini düşündüğünü belirtti.

Sokak Şiddeti ve Suçlamalar

2019'da Hong Kong'daki artan sokak şiddetinin, belirli düzeyde polis şiddetine karşı “kaçınılmaz bir tepki” olduğunu söyleyen Lai, yorum yazılarında radikalleri itidalli davranmaya çağırdığını iddia etti. Yabancılara barışçı ve şiddet içermeyen protestoları teşvik etmeleri yönünde telkinde bulunduğunu da vurguladı.

Ulusal Güvenlik Yasası ve Olayların Gelişimi

2019'da tartışmalara yol açan yasa tasarısı, hükümetin bölgedeki özerk hukuk sistemi üzerindeki tahakkümüne yol açacağı gerekçesiyle geniş protestolara neden olmuştu. Protestoların ardından, Haziran 2020'de yayımlanan Ulusal Güvenlik Yasası ile muhalif medya patronlarının ve aktivistlerin yargılanmasına zemin hazırlanmıştı. Lai, bu yasa kapsamında ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Uluslararası Tepkiler

Lai'nin davası, özellikle Batılı ülkelerce Hong Kong'daki demokratik özgürlüklerin ihlali olarak görülüyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu konuyu G20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmede gündeme getirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.