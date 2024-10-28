Joe Biden, 5 Kasım Başkanlık Seçimleri İçin Erken Oy Kullandı

Başkan Biden, Erken Oy Kullandı

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek başkanlık seçimleri için Delaware'de erken oy verme işlemini gerçekleştirdi. Temmuz ayında yarıştan çekilen Biden, sabah saatlerinde Wilmington kentindeki bir seçim merkezine giderek oyunu kullandı.

Medyanın Yoğun İlgi Gösterdiği Anlar

Amerikan medyası, erken oy kullanma işlemini ağır ilgiyle takip etti. Seçim merkezine varan Biden, burada sıraya girerek diğer seçmenlerle sohbet etti. Oy vermek üzere girdiği binada tekerlekli sandalyede oturan bir kadına yardım etmesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oy Kullanma Süreci

Kimlik kontrolü sonrası elektronik imzasını atan Biden, kendisine gösterilen oy kullanma makinesine yöneldi. Kapalı bölmedeki makinede oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Trump'ın Açıklamalarına Tepki

Biden, çıkışta Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı bazı açıklamaları "çok utanç verici" olarak nitelendirdi. Bu sözleriyle dikkat çeken Biden, seçim sürecindeki duruşunu da net bir şekilde ortaya koymuş oldu.