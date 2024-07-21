Joe Biden, 5 Kasım Seçimleri İçin Adaylıktan Çekildi

Joe Biden, Adaylıktan Çekildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek olan seçimler için adaylığından çekildiğini duyurdu. Bu sürpriz açıklama, birçok siyasi analist tarafından dikkatle değerlendiriliyor.
Seçimlere Dair Beklentiler
Biden, yıllardır süren siyasi kariyeri boyunca birçok zorluğun üstesinden geldi. Ancak, bu seçimde yer almayacak olması, Demokrat Parti'nin stratejilerini etkileyecek gibi görünüyor.
Siyasi Etkileri
Başkan Biden’ın bu ani kararı, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Birçok kişi, bu durumun parti içindeki dengeleri nasıl değiştireceğini merak ediyor.