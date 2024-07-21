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Joe Biden, 5 Kasım Seçimleri İçin Adaylıktan Çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2023 tarihindeki seçimler için adaylığını geri çektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:54
Joe Biden, 5 Kasım Seçimleri İçin Adaylıktan Çekildi

Joe Biden, Adaylıktan Çekildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek olan seçimler için adaylığından çekildiğini duyurdu. Bu sürpriz açıklama, birçok siyasi analist tarafından dikkatle değerlendiriliyor.

Seçimlere Dair Beklentiler

Biden, yıllardır süren siyasi kariyeri boyunca birçok zorluğun üstesinden geldi. Ancak, bu seçimde yer almayacak olması, Demokrat Parti'nin stratejilerini etkileyecek gibi görünüyor.

Siyasi Etkileri

Başkan Biden’ın bu ani kararı, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Birçok kişi, bu durumun parti içindeki dengeleri nasıl değiştireceğini merak ediyor.

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