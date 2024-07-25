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Joe Biden'dan Açıklamalar: Yeni Jenerasyona Bayrak Devri

Biden, başkanlık yarışından çekildiğini ve Kamala Harris'i önerdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 04:11
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 04:11
Joe Biden'dan Açıklamalar: Yeni Jenerasyona Bayrak Devri

Joe Biden'dan Önemli Açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesi sonrası ilk kez halkla buluşarak önemli mesajlar verdi. Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini şu sözlerle açıkladı: "İlerlemek için en iyi yolun, bayrağı yeni bir jenerasyona devretmek olduğuna karar verdim. Ulusumuzu birleştirmenin en iyi yolu bu."

Başkanlık Görevinden Gurur Duyduğunu Vurguladı

Biden, başkanlık görevini üstlenmiş olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Ülkesinin demokratik değerlerini savunma döneminde olduklarına değinen Biden, aldığı kararın bu bağlamda dikkatlice değerlendirilmesini istedi. Yarıştan çekilme kararının, Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşısında seçim kazanma amacı taşıdığını belirtti: "Demokrasimizin kurtarılması her şeyin önünde gelir."

Kamala Harris'e Övgüler

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında ise, "Kendisi deneyimli, güçlü ve yetenekli. Benim için inanılmaz bir ortak ve ülkemiz için bir lider." dedi ve halkın bu seçimde karar verme yetkisinin kendilerine ait olduğunu vurguladı.

Son 6 Ayda Hedefleri

Kalan altı aylık süresini etkin bir biçimde değerlendireceğini belirten Biden, "Kalan 6 ayda görevimi yapmaya odaklanacağım." şeklinde konuştu. Düşük gelirli aileler için maliyetleri düşürmeye ve demokrasi ile insan hakları konularındaki çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Uluslararası Meselelerdeki Taahhütler

Ukrayna ve Gazze'deki durumlara da değinen Biden, uluslararası barışa yönelik çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti. "Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için çalışmaya devam edeceğim," dedi. Biden, Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceklerini de vurguladı.

Son olarak, Biden 21 Temmuz Pazar günü X hesabından başkanlık yarışından çekildiğini ve yerine Kamala Harris'i önerdiğini duyurmuştu. Harris, Demokrat Partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına kısa sürede ulaşmayı başardı ve partinin resmi adayı 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'da gerçekleştirilecek kongrede belirlenecek.

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