Joe Biden'dan Milton Kasırgası'na Karşı Acil Tahliye Uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden'dan Acil Uyarı

ABD Başkanı Joe Biden, Milton Kasırgası nedeniyle Florida eyaletinin sakinlerine acil tahliye talimatı verdi. Biden, kasırganın potansiyel etkilerinin "son yüzyılın en kötü kasırgası" olabileceği uyarısında bulundu.

Kasırga Hakkında Bilgiler

Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, 230 kilometre hıza ulaşan Milton Kasırgası'nın Florida kıyılarına doğru ilerlediğini vurguladı. Kasırga, Helene Kasırgası’nın ardından güneydoğuyu etkisi altına alacak şekilde gelmesi bekleniyor. Biden'ın Açıklamaları

Biden, "Bulunduğunuz yeri hemen tahliye edin, bu bir ölüm kalım meselesi. Milton, Florida'yı vuracak olan son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir," diye konuştu.

Tahliye Emirleri ve Durum Güncellemeleri

Florida eyaletindeki yetkililer, kasırganın kategori 5'e ulaşmasının ardından can ve mal kaybını önlemek adına peş peşe tahliye emirleri yayınladı. Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Meksika Körfezi'nde güçlenmeye devam ettiğini ancak son güncellemelerde kasırganın kategori 4'e gerilediğini bildirdi.

Biden, bölgedeki güncel durumu yakından izlemek amacıyla daha önce planladığı Almanya ve Angola ziyaretlerini ertelemiş bulunuyor.