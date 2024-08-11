Joe Biden'ın Takas Operasyonu Canlı İzlediği Tarihi Anlar

Joe Biden'ın Takas Operasyonunu Takibi

ABD Başkanı Joe Biden, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen önemli takas operasyonunu canlı olarak takip etti. Bu operasyon, Ankara'da saat 17.00'de başladı.

Biden'ın Talebi

Başkan Biden'ın, takas operasyonunu yerinde izleme isteği üzerine MİT, bu talebi değerlendirerek operasyonun saatini belirledi. Operasyonda ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'un belirlenen cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimi gerçekleşti.

Toplantılar ve Karar Süreci

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, iki ay içinde İstanbul ve Ankara dahil, ilgili ülkelerin katılımıyla iki toplantı yapıldı. Hem ABD hem de Rusya, takasın Türkiye'de yapılmasını talep etti. Türkiye'ye olan güven, bu süreçte belirleyici bir faktör oldu.

Esenboğa Havalimanı Tercihi

Operasyon için Esenboğa Havalimanı seçildi; bu yerin kontrolünün daha kolay sağlanması ve gizlilik sebebiyle avantaj sağladığı belirtildi.

Operasyonun İçeriği

Takas gerçekleştiğinde, 1 Ağustos’ta ABD'den 2, diğer ülkelerden ise 5 kişi olmak üzere toplam 26 kişi Türkiye'ye getirildi. Rehinelerin sağlık kontrolleri ve kimlik tespitleri MİT ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Rusya'dan getirilen bazı rehineler, ABD tarafından temin edilen kıyafetleri giymek üzere kıyafet değişikliği yaptılar.

Öne Çıkan İsimler

Operasyonda takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve eski Deniz Piyadesi Paul Whelan gibi önemli kişiler yer aldı.

Gershkovich'in Durumu

Gershkovich, Rusya'da casusluk suçlamasıyla hapse girmişti. 2022'de Moskova ofisinde çalışmaya başlayan Gershkovich, 2023'te gözaltına alındı.

Whelan'ın Süreci

Eski Deniz Piyadesi Paul Whelan, 2018'de gizli bilgi toplama suçlamasıyla gözaltına alındı. Whelan, operasyonla serbest kalan en uzun süre hapis yatan kişi oldu.

Diğer Önemli İsimler

Rusya'daki muhalif hareketleriyle tanınan İlya Yaşin ve Vadim Krasikov gibi isimler de operasyonda yer aldı. Krasikov, Almanya'da bir cinayetle suçlanmıştı.

Biden'ın Teşekkürleri

Operasyon sonrası, Başkan Biden bir basın toplantısı düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşerek teşekkür etti. Bu takas işlemi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kaydedilen en büyük takas olarak tarihe geçti.