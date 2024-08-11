Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Joe Biden'ın Takas Operasyonu Canlı İzlediği Tarihi Anlar

Biden, MİT'in gerçekleştirdiği tarihi takas operasyonunu canlı izledi, 26 kişi değişimi kapsamına alındı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 09:01
Joe Biden'ın Takas Operasyonu Canlı İzlediği Tarihi Anlar

Joe Biden'ın Takas Operasyonunu Takibi

ABD Başkanı Joe Biden, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen önemli takas operasyonunu canlı olarak takip etti. Bu operasyon, Ankara'da saat 17.00'de başladı.

Biden'ın Talebi

Başkan Biden'ın, takas operasyonunu yerinde izleme isteği üzerine MİT, bu talebi değerlendirerek operasyonun saatini belirledi. Operasyonda ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'un belirlenen cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimi gerçekleşti.

Toplantılar ve Karar Süreci

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, iki ay içinde İstanbul ve Ankara dahil, ilgili ülkelerin katılımıyla iki toplantı yapıldı. Hem ABD hem de Rusya, takasın Türkiye'de yapılmasını talep etti. Türkiye'ye olan güven, bu süreçte belirleyici bir faktör oldu.

Esenboğa Havalimanı Tercihi

Operasyon için Esenboğa Havalimanı seçildi; bu yerin kontrolünün daha kolay sağlanması ve gizlilik sebebiyle avantaj sağladığı belirtildi.

Operasyonun İçeriği

Takas gerçekleştiğinde, 1 Ağustos’ta ABD'den 2, diğer ülkelerden ise 5 kişi olmak üzere toplam 26 kişi Türkiye'ye getirildi. Rehinelerin sağlık kontrolleri ve kimlik tespitleri MİT ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Rusya'dan getirilen bazı rehineler, ABD tarafından temin edilen kıyafetleri giymek üzere kıyafet değişikliği yaptılar.

Öne Çıkan İsimler

Operasyonda takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve eski Deniz Piyadesi Paul Whelan gibi önemli kişiler yer aldı.

Gershkovich'in Durumu

Gershkovich, Rusya'da casusluk suçlamasıyla hapse girmişti. 2022'de Moskova ofisinde çalışmaya başlayan Gershkovich, 2023'te gözaltına alındı.

Whelan'ın Süreci

Eski Deniz Piyadesi Paul Whelan, 2018'de gizli bilgi toplama suçlamasıyla gözaltına alındı. Whelan, operasyonla serbest kalan en uzun süre hapis yatan kişi oldu.

Diğer Önemli İsimler

Rusya'daki muhalif hareketleriyle tanınan İlya Yaşin ve Vadim Krasikov gibi isimler de operasyonda yer aldı. Krasikov, Almanya'da bir cinayetle suçlanmıştı.

Biden'ın Teşekkürleri

Operasyon sonrası, Başkan Biden bir basın toplantısı düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşerek teşekkür etti. Bu takas işlemi, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kaydedilen en büyük takas olarak tarihe geçti.

İLGİLİ HABERLER

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı