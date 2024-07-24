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Joe Biden, Kovid-19 Testi Pozitif Çıktıktan Sonra İlk Görüntüsünü Verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 sonrası Washington'a dönüşünde gazetecilere el sallayarak görüntülendi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 00:25
Joe Biden, Kovid-19 Testi Pozitif Çıktıktan Sonra İlk Görüntüsünü Verdi

Joe Biden Kovid-19 Sonrası İlk Görüntüsünü Verdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi. Biden, Delaware'de kendini izole ettikten sonra, Washington'a dönüşü sırasında görünmekteydi.

Gazetecilere Olay Anı

Başkan Biden, kendi aracıyla Washington'a doğru hareket ederken, aracından inerek uçağa binerken gazetecilere el salladı. Gazetecilerin "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak baş parmağını havaya kaldırdı.

Kamala Harris Soruları Cevapsız Kaldı

Biden, gazetecilerin "Sizce Kamala Harris Donald Trump'ı yenebilir mi?" sorusunu yanıtlamadı. Bu durum, medyada ve sosyal medyada Biden’ın sağlık durumu ile ilgili çeşitli tartışmalara yol açtı.

Sağlık Durumu ve Seçim Yarışı

17 Temmuz'da Biden’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi düştü. Delaware'de izole olan Biden’ın başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam edeceği bildirildi. Zihinsel ve fiziksel sağlığı hakkında spekülasyonların arttığı bir dönemde, 21 Temmuz’da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada seçim yarışından çekildiğini duyurdu.

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