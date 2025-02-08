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Joe Wilson'dan Brett McGurk'e Soruşturma Talebi: 'Yanlış Politikaların Sonuçları Felaket'

Kongre Üyesi Joe Wilson, Brett McGurk'ün Suriye ve Irak'taki politikaları nedeniyle soruşturulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 01:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 01:15
Joe Wilson'dan Brett McGurk'e Soruşturma Talebi: 'Yanlış Politikaların Sonuçları Felaket'

Kongre Üyesi Joe Wilson'dan McGurk'e Sert Eleştiriler

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, eski Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Suriye ve Irak'taki "yanlış politikaları" nedeniyle derhal soruşturulması gerektiğini ifade etti. Wilson, bu talebini ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesine yazdığı mektup aracılığıyla duyurdu.

McGurk'ün Politikalarının Zararları

Wilson, mektubunda, "Brett McGurk'ün Orta Doğu'daki ABD ulusal güvenlik çıkarlarına verdiği zararı küçümsemek mümkün değil." diyerek McGurk'ün, Barack Obama ve Joe Biden yönetimlerinde Orta Doğu politikalarının şekillenmesinde önemli roller üstlendiğine dikkat çekti. Wilson, Kongre’nin McGurk’ün on yıllardır süregelen yanlış politika önerilerini araştırması gerektiğini vurguladı.

DEAŞ ile Mücadelede Başarısızlık

Wilson, Obama döneminde McGurk'ün DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi olarak atandığını ve bu süreçte İran destekli milislerle olan iş birliğinin sonuçlarını ele aldı. Wilson, "McGurk, DEAŞ'ın ortaya çıkmasının ardından, kendi yarattığı karmaşayı İran destekli milislerle temizlemeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Açısından Sonuçlar

McGurk’ün kararlarının, İran destekli milislerin son iki yılda ABD kuvvetlerine 170'ten fazla saldırı düzenlemesine neden olduğunu belirten Wilson, bu durumun ulusal güvenlik açısından felaket olduğunu dile getirdi. Wilson, McGurk’ün Donald Trump yönetimi sırasında İran'a yapılan ödemelerle ilgili sorumluluklarını da hatırlattı.

Esed Rejimine Destek

Wilson, McGurk'ün, Obama ve Biden yönetimleri döneminde Beşşar Esed rejimi ile normalleşme çağrısını yaptığını ve yaptırımların hafifletilmesini savunduğunu belirtti. 2014 yılında McGurk’ün, "Esed'in muhalifler tarafından devrileceği bir durum görmüyoruz." açıklamasına atıfta bulundu.

Hareketin Gerekliliği

Wilson, McGurk'ün Suriye ve Irak politikaları üzerine Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde ifade vermeye çağrılması gerektiğini ifade etti. McGurk, ABD'nin Suriye'deki PKK/YPG'ye sağlamış olduğu destekle bilinirken, Trump döneminde Suriye'den çekilme kararına da karşı çıkmıştı.

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