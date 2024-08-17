Johannesburg'ta Belediye Başkanlığı Yeniden Değişti

Johannesburg'ta Yeni Bir Dönem Başladı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri Johannesburg'un belediye başkanlığı, düzenlenen oylama ile Dada Morero'ya emanet edildi. İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) tarafından önerilen Morero, önceki başkan Kabelo Gwamanda'nın istifası sonrası belediye meclisinden geçen oylama ile göreve getirildi.

Oylama Sonuçları ve Rakipler

Oylamada, muhalefetteki Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) partisinin de desteğini alan Morero, ANC'nin koalisyon ortağı Demokratik İttifak (DA) adayına karşı yarıştı. Bu süreçte, Johannesburg Belediye Başkanlığı koltuğu, 2021 yerel seçimlerinden bu yana beşinci kez el değiştirdi.

Geçmişteki Görev Değişimleri

2021 yerel seçimlerinde, hiç bir partinin tek başına çoğunluğu elde edememesi nedeniyle bir koalisyon yönetimi oluşmuştu. Bu koalisyonun desteğiyle Mpho Phalatse, Johannesburg'un ilk siyahi kadın belediye başkanı olarak göreve başladı. Ancak, 30 Eylül 2022 tarihinde yapılan gensoru ile görevden alındı.

Phalatse yerini ANC'li Morero'ya bırakmış, fakat Mahkeme kararı ile göreve dönmüş, Morero yalnızca 25 gün sürebilmişti. Phalatse'nin ikinci döneminde de gensoru önergesi ile görevden alınması, Al Jama'ah'dan Thapelo Amad'ın atanması ile sonuçlandı. Amad, görevinden yaklaşık üç ay sonra istifa etti ve bu süreçte ANC ve EFF’in baskıları sonucu Gwamanda görevi devralmıştı.

Sonuç ve Beklentiler

Yeni başkan Dada Morero yönetimindeki Johannesburg'un geleceği merakla bekleniyor. Şehrin siyasi dinamikleri ve yönetiminde yapılan değişiklikler, aynı zamanda bölgedeki ekonomik ve sosyal gelişmeleri de etkileyebilir.