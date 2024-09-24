DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,06 -0,19%
ALTIN
2.886,68 -0,1%
BITCOIN
2.168.093,14 -0,18%

John Kasırgası Meksika'nın Güneyini Vurdu

Meksika'nın güneyini etkileyen John Kasırgası, şiddetli yağış ve rüzgarlarla beraber önemli hasarlar bıraktı. Acil durum önlemleri alınmakta.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:56
John Kasırgası Meksika'nın Güneyini Vurdu

John Kasırgası'nın Meksika Üzerindeki Etkileri

Meksika'nın Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan güney bölgeleri, "Kategori 3" seviyesindeki John Kasırgası'nın saldırısına uğradı. Bu kasırga, yoğun yağış ve güçlü rüzgarlarla birlikte büyük felaketlere yol açmakta.

Rüzgar Hızları ve Ani Sel Tehlikesi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Oaxaca eyaletini etkileyen bu fırtınada rüzgar hızlarının saatte 190 kilometreye kadar ulaştığını açıkladı. John Kasırgası'nın oluşturduğu ani sel ve su baskınları, Pasifik kıyılarındaki yerleşim yerlerinde önemli hasarlara neden olduğu bildirildi.

Devlet Başkanından Acil Önlemler

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya üzerinden halkı sığınak bulmaları konusunda uyardı. Özellikle kıyı bölgelerinde eğitime ara veren okulların sayısı artarken, tahliye operasyonları da hızlandı.

Tahliye ve Acil Yardım Önlemleri

Oaxaca'nin yetkilileri, 3 bin kişilik bir nüfusun tahliye edildiğini ve 80 sığınak kurulduğunu duyurdu. Ayrıca, ordu ve eyalet personelinden oluşan 1000 kişilik bir ekibin, etkilenen bölgelere gönderildiği açıklandı.

Gelecek Tahminleri

Uzmanlar, John Kasırgası'nın Guerrero eyaletinin Acapulco ve Puerto Escondido şehirleriyle Chiapas eyaletine de taşıyacağı tehlikelerin olabileceğini belirtmekte.

Geçmişteki Benzer Olaylar

2023 yılında Meksika'yı etkileyen Otis Kasırgası, yaklaşık 900 bin kişinin hayatını etkilediği büyük bir felaketti. Bu olayda 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi ve büyük maddi hasarın meydana gelmesi halkta derin yaralar açmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kişida'nın ABD Liderliği Vurgusu ve Japonya'nın Geleceği
3
Fransa'da Neonazi Liderine Hapis Cezası
4
Bayrampaşa'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitecek
5
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
6
Çiğli'de Çöpler Kirlilik ve Kötü Kokuya Neden Oluyor
7
Gaziantep'te Etik ve Kamu Yönetimi Konferansı Gerçekleşti

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar