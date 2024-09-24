John Kasırgası Meksika'nın Güneyini Vurdu

John Kasırgası'nın Meksika Üzerindeki Etkileri

Meksika'nın Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan güney bölgeleri, "Kategori 3" seviyesindeki John Kasırgası'nın saldırısına uğradı. Bu kasırga, yoğun yağış ve güçlü rüzgarlarla birlikte büyük felaketlere yol açmakta.

Rüzgar Hızları ve Ani Sel Tehlikesi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Oaxaca eyaletini etkileyen bu fırtınada rüzgar hızlarının saatte 190 kilometreye kadar ulaştığını açıkladı. John Kasırgası'nın oluşturduğu ani sel ve su baskınları, Pasifik kıyılarındaki yerleşim yerlerinde önemli hasarlara neden olduğu bildirildi.

Devlet Başkanından Acil Önlemler

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya üzerinden halkı sığınak bulmaları konusunda uyardı. Özellikle kıyı bölgelerinde eğitime ara veren okulların sayısı artarken, tahliye operasyonları da hızlandı.

Tahliye ve Acil Yardım Önlemleri

Oaxaca'nin yetkilileri, 3 bin kişilik bir nüfusun tahliye edildiğini ve 80 sığınak kurulduğunu duyurdu. Ayrıca, ordu ve eyalet personelinden oluşan 1000 kişilik bir ekibin, etkilenen bölgelere gönderildiği açıklandı.

Gelecek Tahminleri

Uzmanlar, John Kasırgası'nın Guerrero eyaletinin Acapulco ve Puerto Escondido şehirleriyle Chiapas eyaletine de taşıyacağı tehlikelerin olabileceğini belirtmekte.

Geçmişteki Benzer Olaylar

2023 yılında Meksika'yı etkileyen Otis Kasırgası, yaklaşık 900 bin kişinin hayatını etkilediği büyük bir felaketti. Bu olayda 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi ve büyük maddi hasarın meydana gelmesi halkta derin yaralar açmıştı.