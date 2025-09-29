Johnny M Tahliye Edildi — Küresel Sumud Filosu Yolcuları Türkiye Tarafından Kurtarıldı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu içindeki Johnny M adlı tekne, su alarak arızalandı ve yardım çağrısında bulundu. Olayın ardından yolcular, Türkiye koordinasyonuyla tahliye edildi.

Olayın detayları

Tekne, Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgenindeki bir bölgede sabah saatlerinde yardım çağrısı yaptı. Teknenin kaptanı telsizle motor bölümünün su aldığını bildirdi.

Teknede Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcular bulunuyordu. Tehlike üzerine Türk Kızılay ve ilgili yetkililer tahliyeyi koordine etti.

Koordinasyon ve açıklamalar

Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli Instagram hesabından yaptığı açıklamada, tahliye sürecinin Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın sahadaki katkıları sayesinde sorunsuz yürütüldüğünü vurguladı.

Açıklamada, yetkililer Türk hükümeti ve Türk Kızılay'a hem katılımcıların güvenli dönüşünün sağlanmasında hem de insani yardımların filoya ulaştırılmasında üstlendikleri kritik rol nedeniyle teşekkür etti.

Operasyonun genel seyrinde önemli bir gecikme beklenmediği ve filonun hedefe 4 gün içinde ulaşmasının planlandığı belirtildi.

Filonun amacı ve Sumud'un anlamı

Küresel Sumud Filosu, onlarca gemiden oluşarak günlerdir Gazze'ye doğru ilerliyor. Filoda, özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım yer alıyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud; toprakta kalma, Filistin kimliğinin ve kültürünün korunması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.