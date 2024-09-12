Jon Bon Jovi, İntihara Kalkışan Kadını Kurtardı

Jon Bon Jovi'nin Kahramanlığı

Ünlü Amerikalı sanatçı Jon Bon Jovi, Tennessee eyaletindeki bir köprüde intihar girişiminde bulunan bir kadını kurtararak büyük bir cesaret gösterdi. Olay, Nashville'de bulunan John Seigenthaler Köprüsü'nde gerçekleşti.

Olayın Detayları

BBC tarafından yayımlanan habere göre, Nashville polisi, Jovi'nin intihara kalkışan kadını ikna ettiği anların görüntülerini paylaştı. Kayıtlarda, Jovi'nin ve yanında bulunan kadının köprünün korkuluklarında duran kadının yanına yaklaştığı ve onunla kısa bir süre konuştuğu görülüyor.

Kurtuluş Anı

Görüşme sonrasında, kadının korkuluklardan ayrılarak Jovi'ye sarılması ve oradan ayrılması dikkat çekiyor. Nashville polisi, Jovi ve ekibini bu cesur davranışları için övgüyle andı.