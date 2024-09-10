Jordan Bardella'nın Sahte Delil İddiaları Üzerine Tartışmalar

Jordan Bardella'nın Avrupa Parlamentosu İddiaları

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Jordan Bardella, 2015'te başka bir görevde olmasına rağmen, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili yardımcılığı görevine dair sahte belgeler üretme iddialarıyla karşı karşıya.

Marine Le Pen Davası ve Bardella'nın Rolü

Fransız Liberation gazetesinin aktardığına göre, Marine Le Pen hakkında açılan davada, sorun AP'de "hayali istihdam sağlaması" üzerine yoğunlaşıyor. Le Pen ve partisi, 2015'te başlayan soruşturmada yargı önüne çıkacak. Bardella'nın ise mahkemeye çağrılmadığı, ancak yeni yayınlanacak olan Tristan Berteloot imzalı "Kazanma Makinesi" kitabında, Bardella'nın adının bu sahte belgelerle anılması dikkat çekiyor.

Bardella'nın İddialara Karşı Savunması

Bardella'nın, Jean-François Jalkh ile birlikte 4 ay süreyle AP'de yardımcılık yaptığı belirtilirken, 10 bin 444 avro kazandığı kaydediliyor. RN partisinin açıklamasında Bardella'nın öğrenci olduğu dönemde, ilgili görevde çalıştığı ifade edilmesine rağmen, eski RN Başkan Yardımcısı Florian Philippot ile olan ilişkisi bu iddiaları güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Hayali İstihdam Soruşturması

Bunun yanı sıra, Le Pen'in AP milletvekili olduğu dönemde iki kişiye hayali danışmanlık sağlayarak fonlardan yararlanması ve bunun sonucunda AP'deki "hayali istihdam" soruşturmasının devam etmesi dikkat çekiyor. Paris Savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil 11 FN partili milletvekili hakkında dava açılması talebinde bulunmuştu.

RN, bu çerçevede yapılan açıklamada, Bardella'nın asılsız suçlamalardan uzak olduğunu ve davanın, RN'nin itibarını zedeleme amacı taşıdığını savunuyor.