Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Jordan Bardella'nın Sahte Delil İddiaları Üzerine Tartışmalar

Fransa'da Jordan Bardella'nın AP'de sahte deliller ürettiği iddiaları, aşırı sağcı partiyi sarsıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:50
Jordan Bardella'nın Sahte Delil İddiaları Üzerine Tartışmalar

Jordan Bardella'nın Avrupa Parlamentosu İddiaları

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Jordan Bardella, 2015'te başka bir görevde olmasına rağmen, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili yardımcılığı görevine dair sahte belgeler üretme iddialarıyla karşı karşıya.

Marine Le Pen Davası ve Bardella'nın Rolü

Fransız Liberation gazetesinin aktardığına göre, Marine Le Pen hakkında açılan davada, sorun AP'de "hayali istihdam sağlaması" üzerine yoğunlaşıyor. Le Pen ve partisi, 2015'te başlayan soruşturmada yargı önüne çıkacak. Bardella'nın ise mahkemeye çağrılmadığı, ancak yeni yayınlanacak olan Tristan Berteloot imzalı "Kazanma Makinesi" kitabında, Bardella'nın adının bu sahte belgelerle anılması dikkat çekiyor.

Bardella'nın İddialara Karşı Savunması

Bardella'nın, Jean-François Jalkh ile birlikte 4 ay süreyle AP'de yardımcılık yaptığı belirtilirken, 10 bin 444 avro kazandığı kaydediliyor. RN partisinin açıklamasında Bardella'nın öğrenci olduğu dönemde, ilgili görevde çalıştığı ifade edilmesine rağmen, eski RN Başkan Yardımcısı Florian Philippot ile olan ilişkisi bu iddiaları güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Hayali İstihdam Soruşturması

Bunun yanı sıra, Le Pen'in AP milletvekili olduğu dönemde iki kişiye hayali danışmanlık sağlayarak fonlardan yararlanması ve bunun sonucunda AP'deki "hayali istihdam" soruşturmasının devam etmesi dikkat çekiyor. Paris Savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil 11 FN partili milletvekili hakkında dava açılması talebinde bulunmuştu.

RN, bu çerçevede yapılan açıklamada, Bardella'nın asılsız suçlamalardan uzak olduğunu ve davanın, RN'nin itibarını zedeleme amacı taşıdığını savunuyor.

İLGİLİ HABERLER

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı