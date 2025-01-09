Joseph Avn Lübnan’ın 14. Cumhurbaşkanı Seçildi: İki Yıllık Krize Son

Lübnan, iki yıldan fazla süren cumhurbaşkanlığı krizinin ardından Joseph Avn'ı 14. Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:01
Joseph Avn Lübnan’ın 14. Cumhurbaşkanı Seçildi: İki Yıllık Krize Son

Lübnan’ın Yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn

Lübnan, iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğunun ardından, Meclis'te gerçekleştirilen oylamanın ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı 14. Cumhurbaşkanı olarak seçti. İlk turda başarı sağlayamayan oturumun ardından Avn, yapılan oylamada 99 oy almayı başardı. Oylamada 18 geçersiz, 9 çekimser ve 2 farklı aday için oy kullanıldı.

Oylama Süreci ve Meclis Krizi

Lübnan Meclisi, 128 sandalyeden oluşan yapısında cumhurbaşkanının seçilebilmesi için en az 86 oy (kısaca 3'te 2 çoğunluk) alması gerektiğini belirtiyor. Avn, ilk turda 71 oy alarak yetersiz kalmıştı. Son olarak, meclisteki cumhurbaşkanlığı seçimi oturumu 14 Haziran 2023 tarihinde düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Dış Müdahale ve Karmaşıklık

Lübnan anayasasına göre Maruni Hristiyan olması gereken cumhurbaşkanının, siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı daha önce de uzun süre seçilemediği örnekler görülmüştür. Dış aktörlerin, özellikle ABD, Fransa, Suudi Arabistan ve İran gibi güçlerin müdahaleleri, siyasi süreçleri daha karmaşık hale getirmiştir.

Uzun Süreli Boşluk Sonrası Yaşanan Çatışmalar

Lübnan'da 31 Ekim 2022'de Mişel Avn'ın görev süresinin sona ermesinden bu yana, çeşitli siyasi gruplar birbirlerinin adaylarına karşı çıkmış ve cumhurbaşkanlığı seçimi sürekli olarak bloke edilmiştir. Özellikle Hizbullah yanlısı ve karşıtı siyasi bloklar arasındaki çatışmalar, cumhurbaşkanının seçilmesini engellemiştir.

Ateşkes Anlaşması ve Yeni Umutlar

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar ve Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar, cumhurbaşkanlığı seçim gündemini arka plana itmişti. Ancak 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması, siyasi tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Meclis Başkanı Nebih Berri, cumhurbaşkanı seçimi için 13. oturumun 9 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

Joseph Avn’ın Hayatı ve Askeri Kariyeri

Joseph Halil Avn, 1964'te Lübnan'ın Sin el-Fin beldesinde doğmuştur. 1983 yılında Lübnan ordusuna katılarak, 2017 yılında Orgeneral rütbesine terfi etmiş ve Lübnan ordusunun 14. Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır. Siyaset bilimi, askeri bilimler ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim alan Avn, Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Savaş dönemlerinde aktif görevlerde bulunan Avn, birçok savaş madalyası sahibidir. Avn, şimdi Lübnan’ın 14. Cumhurbaşkanı olarak, Fuad Şihab, Emile Lahud, Mişel Süleyman ve Mişel Avn'ın ardından bu göreve gelen beşinci Genelkurmay Başkanıdır.

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