Jules Jassef: İsrail Hapishanesinde Gece Köpek ve Tüfeklerle Uyandırıldık

Sumud Filosu aktivisti Jules Jassef, Aşdod Limanı'nda alıkonulduktan sonra gece defalarca köpek ve tüfeklerle uyandırıldıklarını ve kötü muamele gördüklerini anlattı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:03
Küresel Sumud Filosu aktivisti iddiaları paylaştı

Fransız aktivist Jules Jassef, İsrail'in uluslararası sularda saldırıp alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu üyelerinin Aşdod Limanı'nda ve sonrasında tutuldukları hapishanede maruz kaldıkları kötü muameleyi AA muhabirine anlattı. Jassef, bu hafta ülkesine döndükten sonra verdiği röportajda yaşadıklarını aktardı.

Müzisyen ve denizci olan Jassef, Filistin meselesi için seferber olmak ve denizcilik bilgisiyle katkı sağlamak amacıyla filoya katıldığını söyledi. Gazze Şeridi'ne yaklaşık 100 kilometre kala İsrail gemilerinin kendilerini durdurduğunu belirten Jassef, 'İsrail askerleri geldiğinde önce tazyikli suyla su sıkarak motoru kapatmaya çalıştılar' dedi.

Jassef, silahlı askerlerin filo gemilerine çıkarak tehditte bulunduğunu, daha sonra gemilerin motorlarının kapatıldığını ve yönlerinin değiştirildiğini aktardı.

Aşdod Limanı'nda alıkoyma ve kötü muamele

Alıkonulduktan sonra Aşdod Limanı'na götürüldüklerini anlatan Jassef, limanda '5-6 polis'in kendilerini beklediğini ve o andan itibaren aşağılama, kötü muamele, psikolojik ve fiziksel işkence yaşandığını söyledi. Jassef, ellerinin sırtlarında olduğunu, yürürken başlarının yere yakın tutulduğunu ve sürekli aralarında iki polisin bulunduğunu vurguladı.

Hapishanede aktivistlerin güneş altında dizleri üstünde 1 ila 3 saat arasında bekletildiğini, filonun tüm gemilerinin aynı anda limana getirilmediğini belirten Jassef, küçük bir musluktan suya erişebildiklerini ancak duş almalarına izin verilmediğini söyledi. 'Hapishanede avukat göremedik, dışarı çıkma hakkımız olmadı' ifadelerini kullandı.

Uzun soluklu tedavisi olan aktivistlerin ilaçlarının çalındığını veya neredeyse son güne kadar verilmediğini anlatan Jassef, şunları aktardı: 'Neredeyse son güne kadar ilaçlarını vermek istemediler. Gece 5-6 defa köpekler ve tüfeklerle uyandırıldık. Duvarlara bir şeyler yazdığımızda, bize temizlememiz için sürekli tüfekleri burnumuza dayayarak hücrelere sokup gözdağı veriyorlardı.'

Hapishanede kaldıkları süre boyunca haklarından mahrum bırakıldıklarını söyleyen Jassef, 'Hapishanede belki de Filistinlilerin hapishanede yaşadığının onda birini yaşadık. Hapishanelerde bulunan 10 binden fazla Filistinli, bundan daha fazlasını yaşıyor çünkü fiziksel olarak gerçekten işkenceye uğruyorlar' değerlendirmesinde bulundu.

Jassef, İsrail makamlarının alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamelede kendilerini biraz frenlediklerini hissettiklerini ancak bunun Filistinliler için geçerli olmadığını belirterek, 'Kendilerini tutmuyorlar' dedi.

Son olarak Jassef, filoyla birlikte Gazze için bir insani yardım koridoru açmayı hedeflediklerini ifade etti.

