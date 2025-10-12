Julia Schuler İstanbul'da: Ricardo Moyano ile AKM'de Dünya Ezgileri

Klasik gitarist Julia Schuler, konuk Ricardo Moyano ile AKM Tiyatro Salonu'nda Türk ve dünya ezgilerini seslendirdi; Berlin'den gelen Schuler İstanbul'da ilk kez sahne aldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 23:18
Julia Schuler İstanbul'da: Ricardo Moyano ile AKM'de Dünya Ezgileri

Julia Schuler İstanbul'da Sahne Aldı

Klasik gitar virtüözü Julia Schuler, konuk sanatçı Ricardo Moyano ile Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonunda izleyicilerle buluştu.

Repertuar: Türk ve Dünya Ezgileri

Schuler, Türk, Brezilya ve Akdeniz müzikleri başta olmak üzere farklı coğrafyaların ezgilerinden seçmeler sundu. Programda Aşık Veysel'den 'Kara Toprak' ve 'Uzun İnce Bir Yoldayım', Ali Ekber Çiçek'ten 'Haydar Haydar', 'Üsküdar'a Gider İken', 'Bir Gönüle Aşk Girince' ve 'Drama Köprüsü' gibi Anadolu parçaları ile dünya müziğinden seçme eserler yer aldı.

Sanatçının Açıklamaları

Konser öncesinde AA muhabirine konuşan Schuler, Berlin'den geldiğini belirterek, 'İstanbul'a ilk kez geliyorum. Şehri henüz çok fazla gezmedim ama İstanbul'u keşfetmek için biraz daha kalacağım.' dedi.

Türkçe çalışmaları hakkında ise, 'Bence Türkçe telaffuz kolay, çok karmaşık değil. Fakat Türkçe gramer ve konuşma, bunlar benim için gerçekten farklı ve çok zor. Ama Türkçe öğreneceğim.' değerlendirmesinde bulundu.

Schuler, daha önce Ankara'da da dinleyicilerle buluştuğunu ve sosyal medyadan tanıyanların konserine uzaklardan geldiklerini söyleyerek bunun kendisi için çok özel olduğunu vurguladı. Gitarı seçme hikâyesini ise, 'Babam da gitar çalıyordu. Küçük bir çocukken bana ne çalmak istediğimi sordular. Ben de "Gitar çalmak istiyorum." dedim. O zamandan beri de hiç bırakmadım.' sözleriyle anlattı.

Ricardo Moyano'nun Değerlendirmesi

Ricardo Moyano, ülkesinde müzik yapmanın doğal olduğunu, keman ve piyano ile başladığını ve ardından gitarla devam ettiğini belirtti. Schuler ile birlikte çalmaktan büyük bir zevk ve onur duyduğunu ifade eden Moyano, 'İnanılmaz yetenekli bir müzisyen ve en önemlisi çok iyi bir insan. Benim için bu en önemli şey ve inanılmaz gitar çalıyor.' dedi.

Moyano, Schuler'in farklı ülkelerin müziklerini çalmasının önemine vurgu yaparak kendi gitar düzenlemesini yaptığı 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserinden söz etti ve Şuler'in hem çalmasının hem söylemesinin düzenlemeyi daha değerli kıldığını kaydetti.

Konserin Önemi

Etkinlik, klasik gitar repertuarının yanı sıra farklı kültürlerden ezgileri bir araya getirerek dinleyicilere zengin ve duygusal bir müzik deneyimi sundu. Schuler'in seçtiği eserler, aşk, barış ve insanları birbirine bağlayan temaları işleyerek seyircide derin izler bıraktı.

