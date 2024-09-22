Julien de Casabianca'nın Ankara'daki Renkli Enstalasyonu

Julien de Casabianca'nın Renkli Performansı

Fransız görsel sanatçı Julien de Casabianca, Ankara'daki sanatsal atmosferi canlandırmak amacıyla etkileyici bir performans gerçekleştirdi. Çankaya'daki bir apartmanın duvarına Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonundan bir eseri enstalasyon tekniğiyle resmetti.

Etkinlik Hakkında

Bu etkinlik, Çankaya Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlendi. Avrupa Miras Günleri kapsamında yapılan etkinlik, Çankaya John F. Kennedy Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Sanatçının Eseri

Sanatçı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde yer alan "Genç Kız Portresi" adlı eseri, yaklaşık 3 saat süren bir çalışma ile duvara aktardı. Bu eser, hem sanatseverlerden hem de bölge sakinlerinden büyük ilgi gördü.

Eğitimler ve Atölye Çalışmaları

Julien de Casabianca, 25 Eylül'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ve 28 Eylül'de Fransız Kültür Merkezi'nde kolaj çalışmaları yaparak sanatseverlerle buluşacak.