DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.134.889,92 0,82%

Julien de Casabianca'nın Ankara'daki Renkli Enstalasyonu

Fransız sanatçı Julien de Casabianca, Ankara'da etkileyici bir duvar sanatı performansı sergiledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:39
Julien de Casabianca'nın Ankara'daki Renkli Enstalasyonu

Julien de Casabianca'nın Renkli Performansı

Fransız görsel sanatçı Julien de Casabianca, Ankara'daki sanatsal atmosferi canlandırmak amacıyla etkileyici bir performans gerçekleştirdi. Çankaya'daki bir apartmanın duvarına Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonundan bir eseri enstalasyon tekniğiyle resmetti.

Etkinlik Hakkında

Bu etkinlik, Çankaya Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlendi. Avrupa Miras Günleri kapsamında yapılan etkinlik, Çankaya John F. Kennedy Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Sanatçının Eseri

Sanatçı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde yer alan "Genç Kız Portresi" adlı eseri, yaklaşık 3 saat süren bir çalışma ile duvara aktardı. Bu eser, hem sanatseverlerden hem de bölge sakinlerinden büyük ilgi gördü.

Eğitimler ve Atölye Çalışmaları

Julien de Casabianca, 25 Eylül'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ve 28 Eylül'de Fransız Kültür Merkezi'nde kolaj çalışmaları yaparak sanatseverlerle buluşacak.

İLGİLİ HABERLER

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
2
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
3
İstanbul'da Hırsız Kardeşler Kaza Süsyü ile Para Çaldı
4
Kocaeli'de Freni Boşalan Tır Denize Düştü
5
İsrail, Hizbullah'ı Litani Nehri'nin Kuzeyine İtmeye Kararlı
6
Julien de Casabianca'nın Ankara'daki Renkli Enstalasyonu
7
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Arıkan'dan Gazze Açıklamaları

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı