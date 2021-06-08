Kaan Ertem kimdir, neden öldü? Kaan Ertem hakkında bilgiler

Son dakika haberine göre Leman Dergisi’nin sosyal medya hesabından açıklanan duyuruya göre Kaan Ertem’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü dergi Kaan Ertem’in ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerken cenazenin Küçükyalı Kabristanı’nda defnedileceği açıklandı.





Birçok ünlü Kaan Ertem’in ani ölümü ile yasa boğulurken ünlü komedyen Cem Yılmaz, twitter hesabından baş sağlığı diledi.

1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ertem, küçük yaşlardan itibaren elinden kalem düşürmemesi üzerine 1983 yılında Semih Balcıoğlu ile Bulvar Gazetesi’nde işe başladı.

Limon mizah dergisinde beş yıl kadar karikatüristlik yapan Ertem, daha sonra Leman ve L-Manyak adlı dergilerde çalıştı.

Üniversite eğitimini 1995 Marmara Üniversitesi Resim İş Bölümü’nden mezun olan sanatçı daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisans eğitimini tamamladı. Genellikle şehir hayatını konu edinen sanatçı yoğun tempoda çalışan insanların yaşantısını ele alıyordu.

Çeşitli insan tiplemelerini konu edinen sanatçı 1992 yılında Limon’da hazırlamaya başladığı Çğreten Adam ve Oğlu, kendi tecrübelerini sunan sanatçı ele aldığını konusu öğretmeye çalışan bir baba ve dediklerini dikkate almayan bir oğlu karakterize etmişti.

Leman Dergisi’nin haberine göre 53 yaşında hayata gözlerini yuman Ertem’in cenazesi Küçükyalı Kabristanı’nda defnedileceği duyuruldu.



