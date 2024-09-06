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Kabaktepe'den İstanbul Ulaşımına Sert Eleştiri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, ulaşım aksaklıkları sebebiyle İBB'yi uyardı ve tehlikeli duruma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:10
Kabaktepe'den İstanbul Ulaşımına Sert Eleştiri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye Sert Tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım alanındaki sorunlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kabaktepe, ulaşımda yaşanan kazalar ve yangınların normalleşmesinin ciddiyetini vurguladı.

Sosyal Medyadan Uyarıda Bulundu

Kabaktepe, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İBB yönetimini uyarıyoruz. Bakımsızlık, koordinasyonsuzluk ve ihmaller, İstanbul'un ulaşımını çileden çıkarıp, Allah korusun, 'ölümcül bir tehdide' dönüştürdü. Bozulan otobüsler, yanan metrobüsler ve duraklarda çileyle bekleyen on binlerce İstanbullu, bu durumdan olumsuz etkilenmektedir," dedi.

Son Durum

Ulaşımda karşılaşılan sorunların elbette olabileceğini belirten Kabaktepe, "Ancak, kazaların ve yangınların rutinleşip normalleşmesi büyük bir tehdit oluşturuyor. İstanbullular, İETT'de can vermek istemiyor," ifadelerini kullandı.

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