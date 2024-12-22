Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığına Aday Olmayacağını Duyurdu

Kabaktepe'den Adaylık Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat'ta düzenlenecek olan 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağını duyurdu. Kabaktepe, bu kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kamuoyuna bildirdi.

Değişim Mesajı

Kabaktepe, AK Parti'nin değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya devam edeceğini ifade ederek, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları oluşturma hedefinin sürdüğünü vurguladı. Açıklamasında, “Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanı'mızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…” şeklinde ifadeler kullandı.

Bu açıklama, AK Parti tabanında yeni bir yönetim anlayışına geçişin sinyalleri olarak değerlendiriliyor.