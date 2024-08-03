Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sefer Aksamaları

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Seferler Aksamaya Uğradı

Sultanahmet'te gerçekleştirilen büyük yürüyüş nedeniyle, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklar arasında seferler durduruldu.

Metro İstanbul'dan Açıklama

Ulaşımda yaşanan aksaklıkla ilgili Metro İstanbul, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sultanahmet bölgesinde gerçekleşen yürüyüş dolayısıyla emniyet güçlerinin almış olduğu karar gereğince, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yalnızca Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirilmektedir," şeklinde bilgilendirme yapıldı.

İstanbul'da Ulaşımda Alternatif Yollar

Yolcuların etkilenmemesi için alternatif ulaşım yolları araştırılmakta ve anlık bilgi güncellemeleri sağlanmaktadır. Yolcuların bu süreçte dikkatli olmaları ve seferleri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.