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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Seferler Normale Döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza giderildi, seferler normale döndü.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:04
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Seferler Normale Döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Seferler Yeniden Başladı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza sonrası seferler kısmi olarak durduruldu. Arıza nedeniyle ulaşım, Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından arıza giderildi ve seferler tekrar normale döndü. Yolcular, tramvay seferlerinin aksamadan devam ettiğini öğrenerek rahat bir nefes aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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