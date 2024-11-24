Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza Yaşandı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldi. Metro İstanbul, durumu resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Seferler Kısıtlandı
Açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda yaşanan arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Bu durum, yolcuların seyahat planlarını etkileyebilir.
Metro İstanbul, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.