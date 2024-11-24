DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.393.609,37 -0,64%

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferler kısıtlandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 07:51
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza Yaşandı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldi. Metro İstanbul, durumu resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Seferler Kısıtlandı

Açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda yaşanan arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Bu durum, yolcuların seyahat planlarını etkileyebilir.

Metro İstanbul, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
2
Afyonkarahisar'da Üç Araçlı Trafik Kazasında 30 Yaralı
3
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza
4
Cumhuriyet'in Asırlık Tanığı Aliye Göker, 102 Yaşında Hayatını Kaybetti
5
Tekirdağ'da Kahvehane Kavgasında 1 Kişi Yaralandı
6
Buse Öğretmen, Herekol Dağı'ndaki Çocukları Geleceğe Hazırlıyor
7
Ankara'nın Çevresinde Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı