Kabataş Transfer Merkezi 2. Etap Açıldı — Özgür Özel: "2. etabı tamamlamanın memnuniyeti içindeyiz"

Beyoğlu'nda tören düzenlendi

İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleştirilen Kabataş Transfer Merkezi 2. Etap Açılış Töreni'ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ile CHP meclis üyeleri katıldı.

Program İstiklal Marşı okunarak başladı. Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından kurdele kesildi ve açılış töreni tamamlandı.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Tam olarak hayata geçtiğinde İstanbul’daki ulaşımla ilgili çok önemli bir sorunu kalıcı olarak ortadan kaldıracak bir projenin ikinci etabını tamamlıyoruz."

Özel, sözlerini "2. etabı tamamlamanın memnuniyeti içindeyiz" şeklinde sürdürdü ve arkeolojik kazılardan dolayı aksayan çalışmaların kazıların tamamlanmasının ardından metronun devreye girmesiyle sona ereceğini belirtti.

