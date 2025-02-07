Kabatepe-Gökçeada Feribot Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Kabatepe-Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları, Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerini olumsuz etkiledi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamayla, yarın planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, Gökçeada'dan yapılması beklenen seferler saat 07.00, 13.00 ve 17.00 olarak belirtilirken; Kabatepe çıkışlı seferler ise saat 05.00, 09.00, 15.00 ve 19.00 olarak planlanmıştı. Bu seferlerin tamamı, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.