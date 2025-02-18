Kabatepe-Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi

Kabatepe-Gökçeada Hattında Sefer İptalleri

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları, Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki feribot seferlerini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı'ndaki ulaşımı sağlamaktan sorumlu GESTAŞ AŞ, iptal edilen seferleri duyurdu.

IPTAL EDİLEN SEFERLER

GESTAŞ'ın yaptığı açıklamada, yarın Gökçeada'dan saat 07.00'de bir sefer gerçekleştirileceği, ancak Kabatepe'den saat 09.00, 15.00, 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Bu durum, yolcuların seyahat planlarını etkileyebilir.

Yolcuların iptal edilen seferler ve güncel durum hakkında daha fazla bilgi almak için GESTAŞ'ın resmi kanallarını takip etmeleri öneriliyor.