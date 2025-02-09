Kabatepe-Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi: Hava Koşulları Etkili

Kabatepe-Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları, Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerini olumsuz etkiledi. GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın planlanan bazı seferler iptal edildi.

Gerçekleştirilecek Seferler

Açıklamada, yarın sadece Kabatepe'den saat 12.00, 16.00 ve 20.00'de, Gökçeada'dan ise saat 14.00 ve 18.00'de sefer düzenleneceği ifade edildi. Diğer tüm seferlerin ise iptal edildiği bildirildi.

Vatandaşların ulaşım planlarını buna göre yapmaları önemle tavsiye ediliyor.