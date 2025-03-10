Kabe'de Tarihi Umre Rekoru: 500 Bin Ziyaretçi

500 Bin Kişi ile Umre Ziyareti Rekoru

Suudi Arabistan'daki Harameyn İşleri Başkanlığı, 7 Mart’ta 500 bin kişi ile tarihin en yüksek günlük umreci sayısına ulaşıldığını duyurdu. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "7 Mart’ta 500 bin kişi ile tarihin en yüksek günlük umreci sayısı kaydedildi." ifadelerine yer verdi.

Yeni Teknolojiler ile Kalabalık Yönetimi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın aktardığına göre de, Mescid-i Haram girişlerinde ileri teknolojiye sahip hassas sensörler kullanılarak umreci sayıları anlık olarak takip edilmeye başlandı. Yetkililer, bu yeni teknolojinin hac ve umre ziyaretlerindeki kalabalık yönetimini optimize etmeyi amaçladığını belirtti.

Ayrıca, gelişmiş akıllı kameralar sayesinde giriş noktalarındaki hareketlilik anlık olarak izlenmektedir. Böylece yoğunluk yaşanan bölgeler hızlıca tespit edilerek daha etkili bir yönetim sağlanıyor.

Gelecekte Yaygınlaşacak

Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, söz konusu sistemin öncelikle ana girişlerde kullanılmakta olduğunu, ilerleyen dönemde ise Mescid-i Haram genelinde daha yaygınlaştırılacağını duyurdu. Merkezi Mekke'de bulunan Harameyn İşleri Başkanlığı, Mekke ve Medine'deki kutsal mekanlarla ilgili kurumları bünyesinde barındırmaktadır.