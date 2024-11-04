Kabe'nin Kapı Örtüsü Edirne Eski Cami'de Sergileniyor

Kabe'nin Kapı Örtüsü Sergilendi

Edirne Eski Cami'de, 1988 yılında kullanılan saf ipek Kabe kapı örtüsü ziyarete açıldı. Bu özel örtü, Türkiye'ye getirilen ilk örtülerden biri olma özelliğine sahip.

İl Müftüsü Açıklama Yaptı

İl Müftüsü Ercan Aksu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kabe örtüsünün her yıl Kurban Bayramı arifesinde değiştirildiğini belirtti. Ayrıca, şu anda sergilenen örtünün 1988'de değiştirilenlerden biri olduğunu ifade etti.

Kabe Kapısı ve Fatiha Suresi

Aksu, Kabe kapı örtüsünün 8 parçadan oluştuğunu vurgulayarak, "Bu parçalardan biri Kabe kapısını koruyan Burkadır. 70 kilogram ağırlığında, saf ipekten yapılmış bu örtü, 6 metre boyunda ve 3 metre enindedir. Üzerinde başta Fatiha Suresi olmak üzere birçok ayet ve Allah'ın isimleri bulunmaktadır,” dedi.

Edirne Valisi'nin Katkısı

Bir şahıs tarafından Türkiye'ye getirilen Kabe örtüsünün, Edirne Valisi Yunus Sezer'in girişimleri sayesinde sergilenmeye başladığını söyleyen Aksu, örtünün Ramazan Bayramı bitimine dek burada kalacağını ekledi.

Kabe Taşı da Ziyaret Edilebilir

Aksu, Eski Cami'de Kabe taşının da mevcut olduğunu hatırlatarak, "Burada hem Kabe taşı hem de Kabe örtüsünün sergilenecek olması, insanlarda heyecan uyandırdı. Ziyaretçileri bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Yorumlar

Ziyaretçilerden Bahar Yenerel, Lüleburgaz'dan geldiğini ve Kabe örtüsünü görünce büyük bir şaşkınlık ve heyecan yaşadığını belirtti.

Kabe'den Düşen Parçalar

Kabe'nin inşası sırasında Ebu Kubeys Dağı'ndan getirilen ve cennetten indiğine inanılan Hacer-ül Esved taşından kopan parçalar, Osmanlı döneminde İstanbul'a ulaştırıldı. Mimar Sinan, bu parçaların bir kısmını İstanbul'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne yerleştirdi.

Eski Cami'de sergilenen parça, mihrabın sağ tarafında yer alıyor ve geleneksel inanışa göre, Kabe'nin duvarından aşırı yağışlar sonucu düşen taşlardan biri. Kabe emiri, bu taşın Edirne'deki Eski Cami'ye yerleştirilmesini sağlamak için bir rüya gördü ve bunun neticesinde taş caminin duvarına konuldu.”

Edirne Eski Cami'de, 1988 yılında kullanılan ve Türkiye'ye getirilen saf ipekten Kabe kapı örtüsü sergilenmeye başladı.

Edirne Eski Cami'de, 1988 yılında kullanılan ve Türkiye'ye getirilen saf ipekten Kabe kapı örtüsü sergilenmeye başladı.