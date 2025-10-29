Kabil'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde Kutlandı

Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla Cumhuriyet’in 102. yılı kutlandı; TİKA, TMV, Türk Kızılayı, THY ve Afgan yetkililer etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 21:27
Kabil'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde Kutlandı

Kabil'de Cumhuriyet'in 102. yılı resepsiyonu

Etkinlik ve katılımcılar

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi. Tören, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen resepsiyona; Afganistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri, BM uzmanlık kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk Kızılay ve Türk Hava Yolları (THY) temsilcileri, ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve Türk vatandaşlarının katılımıyla yapıldı.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu; ayrıca "Cumhuriyete Giden Yol" ve "Afganistan'da Türkiye" adlı videoların gösterimleri gerçekleştirildi.

Konuşmalar ve mesajlar

Resepsiyonda, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal ile Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohammad Naeem birer konuşma yaptı.

Cenk Ünal, Türkiye ve Afganistan’ın birbirine sarsılmaz bağlarla bağlı iki devlet olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin dost elinin ile iki ülke arasındaki işbirliğinin Afganistan’ın her noktasında görülebileceğini söyledi.

Ünal, ülkedeki eğitime yaptığı katkılara işaret ederek 48 TMV okulunun mezunlarının hemen her sektörde bulunabildiğini, TİKA tarafından inşa edilen yapıların ülkenin dört bir yanına yayıldığını belirtti. Ayrıca Yunus Emre Enstitüsü (YEE) aracılığıyla Türkiye'nin manevi değerlerinin Afganistan'da da tanıtıldığını, afetlerde Türk Kızılayı'nın Afgan kardeşlerinin yardımına koştuğunu aktardı.

Ünal, AFAD tarafından organize edilen dostluk trenleriyle binlerce ton malzemenin ülkeye ulaştırıldığını ve bu kapsamda 23. İyilik Treni'nin geçen eylül ayında Herat'ta karşılandığını kaydetti.

