Kabil'de İntihar Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel haber kaynağı TOLO News'ün aktardığına göre, Afganistan geçici hükümeti İskan ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kemal Afgan, Bakanlık girişinde bir intihar saldırısının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saldırganın güvenlik güçleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildiği, ancak üzerindeki bombanın infilak etmesi sonucu bir kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak henüz resmi bir üstlenme bildirilmedi. Bununla birlikte, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde 11 Şubat tarihinde bir bankanın önünde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş ve saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ, özellikle Şiiler ve Afganistan güvenlik güçlerine yönelik sık sık saldırılar düzenlemekte.