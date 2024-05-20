Kabine bugün toplanıyor: Ağırlıklı gündemin ekonomi olması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün (20 Mayıs) toplanacak olan Kabine’de gündemin yoğun olması bekleniyor. Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak olan Kabine’de, enflasyonla mücadele, fahiş fiyatlara yaptırım, 9. Yargı Paketi, kamuda tasarruf ve verimlilik paketi, öğretmenlere yönelik şiddetle mücadele gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine’de gündem olması beklenen diğer başlıklar arasında ise terörle mücadele ve yapılan operasyonların değerlendirilmesi, Gazze’deki son durum da yer alıyor.