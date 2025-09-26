Kabine'den 'Küresel Lider Erdoğan' Etiketiyle Trump Görüşmesi Paylaşımları

Kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesini 'Küresel Lider Erdoğan' etiketiyle paylaştı; bakanlar güçlü lider vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 02:25
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 02:25
Kabine'den 'Küresel Lider Erdoğan' Etiketiyle Paylaşımlar

Bakanlar, Beyaz Saray görüşmesinde Erdoğan'ın küresel liderliğini vurguladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medyada ortak bir mesaj paylaştı. Paylaşımlarda ortak kullanılan etiket ise "Küresel Lider Erdoğan" oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda: "Masada güçlü, sahada kararlı." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş NSosyal hesabından, "Güçlü Türkiye'nin teminatı, mazlumların umudu, tüm dünyanın saygı duyduğu." paylaşımında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel vizyonuyla sadece bölgesine değil dünyaya da yön veren lider." ifadesine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin NSosyal hesabından, "Mazlumların sesi, barışın güvencesi, güçlü lider, güçlü Türkiye." paylaşımını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu değerlendirmeye yer verdi: "Güçlünün değil, haklının, mağrurun değil mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ferasetiyle, vizyonuyla sadece milletimizin değil, küresel vicdanın da güçlü sesi ve lideridir. Adalet, barış ve hakkaniyet temelindeki duruşu, dünyaya yön veren gerçek bir lider iradesidir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise NSosyal hesabından "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara yer verdi.

Bakanların paylaşımları, görüşmenin diplomasi ve liderlik vurgusunu öne çıkarırken, ortak etiketle Cumhurbaşkanlığı heyetinin mesajını sosyal medyada yaygınlaştırmayı hedefledi.

