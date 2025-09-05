Kabine Kararı Bekleniyor: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Tartışması

Tekin: Kararı önce kabine alacak, ardından paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adile Sultan Kasrı'nda katıldığı AA Editör Masası programında, 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasına ilişkin kamuoyunda bir eğilim oluştuğunu söyledi. Tekin, 'Yasa yapıcılara öneride bulunmadan önce biz hükümet olarak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak bir karar almak durumundayız. O kararımızı aldığımızda kamuoyu ile paylaşırız,' dedi.

Tarihsel arka plan: 4+4+4 ve 28 Şubat süreci

Tekin, Türkiye'de zorunlu eğitim tartışmasının arka planına değinerek 4+4+4 uygulamasının 2012'de hayata geçirildiğini hatırlattı. 28 Şubat 1997 sürecinde meslek liseleri ve imam hatip okullarının önü kesilmesi amacıyla getirilen 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasına dikkat çekti ve bunun 'dayatma' ve 'antidemokratik' bir uygulama olduğunu ifade etti: 'Çocuğunu meslek lisesine ya da imam hatip ortaokuluna göndermek isteyen bir veliye, ''Yapamazsın kardeşim, yasaklıyorum'' diyen bir zihniyettir.' Tekin, AK Parti iktidarlarının bu yasakçı uygulamaları ortadan kaldırmayı ana hedeflerinden biri olarak gördüğünü ve bu bağlamda 8 yılı ikiye bölerek 4+4 çözümünü uyguladıklarını anlattı.

Okullaşma ve uluslararası göstergelerdeki gelişme

Tekin, 2002 sonrası dönemde derslik ve öğretmen sayısındaki artış sayesinde Türkiye'nin okullaşma oranlarının yükseldiğini ve OECD ortalamasının üzerine çıktığını vurguladı. 'Şu an göğsümüzü gere gere... ''Türkiye'de çocuklarımız OECD ortalamasının üzerinde bir eğitim öğretim hakkına ve imkanına sahip'' diyebiliyoruz,' diye konuştu. Ancak bu başarı sonrası yeni tartışmaların gündeme geldiğini belirtti.

Karar kriterleri: Üç öncelik

Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin tartışılmasında üç temel kritere dikkat edeceklerini söyledi: birincisi Türkiye'nin uluslararası göstergelerin altına düşmemesi; ikincisi kamuoyundaki eleştirileri giderecek iyileştirmeler yapılması; üçüncüsü ise 2011 öncesindeki antidemokratik uygulamalara zemin hazırlamamak. Bu parametreler doğrultusunda kamuoyunda genel olarak sürenin azaltılmasının doğru olacağı yönünde bir kanaat oluştuğunu belirtti ve son kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ait olduğunu yineledi.

"Artık 40 bin, 50 binli atamalar mümkün değil"

Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Meslek hayatındaki öğretmenlerin yaklaşık %81'inin AK Parti döneminde atandığını belirten Tekin, geçmiş yıllarda düzenli yüksek rakamlarda (''30 bin, 40 bin, 50 binli'') atamalar yapıldığını hatırlattı. Ancak bugün öğretmen ihtiyacının azaldığını, nüfus ve emeklilik dinamikleri nedeniyle artık eski ölçeklerde atamaların mümkün olmadığını vurguladı: 'Bundan sonraki yıllarda o oranlarda öğretmen ataması olacak bir Türkiye yok artık ama mutlaka her yıl ihtiyacımız oranında öğretmen ataması yapacağız.'

Branş politikası: İhtiyaca göre, ayrımcılığa yer yok

Atama sürecinde elektronik ve yapay zeka uygulamalarıyla okulların ders saati ve öğretmen ihtiyacının tespit edildiğini anlatan Tekin, branşlara pozitif ya da negatif ayrımcılık yapılmadığını söyledi. 'Hiçbir branş diğerinden önemsiz değildir. Bütün öğretmen arkadaşlarımız bu anlamda bizim için değerlidir,' diyen Bakan, atamaların ihtiyaca göre belirlenip kamuoyuyla paylaşıldığını ifade etti.

Not: Haber, AA Editör Masası'nda Bakan Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalar doğrultusunda düzenlenmiştir.