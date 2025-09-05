DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

Kabine Kararı Bekleniyor: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Tartışması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin kamuoyunun oluştuğunu, kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası paylaşılacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:58
Kabine Kararı Bekleniyor: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Tartışması

Kabine Kararı Bekleniyor: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Tartışması

Tekin: Kararı önce kabine alacak, ardından paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adile Sultan Kasrı'nda katıldığı AA Editör Masası programında, 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasına ilişkin kamuoyunda bir eğilim oluştuğunu söyledi. Tekin, 'Yasa yapıcılara öneride bulunmadan önce biz hükümet olarak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak bir karar almak durumundayız. O kararımızı aldığımızda kamuoyu ile paylaşırız,' dedi.

Tarihsel arka plan: 4+4+4 ve 28 Şubat süreci

Tekin, Türkiye'de zorunlu eğitim tartışmasının arka planına değinerek 4+4+4 uygulamasının 2012'de hayata geçirildiğini hatırlattı. 28 Şubat 1997 sürecinde meslek liseleri ve imam hatip okullarının önü kesilmesi amacıyla getirilen 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasına dikkat çekti ve bunun 'dayatma' ve 'antidemokratik' bir uygulama olduğunu ifade etti: 'Çocuğunu meslek lisesine ya da imam hatip ortaokuluna göndermek isteyen bir veliye, ''Yapamazsın kardeşim, yasaklıyorum'' diyen bir zihniyettir.' Tekin, AK Parti iktidarlarının bu yasakçı uygulamaları ortadan kaldırmayı ana hedeflerinden biri olarak gördüğünü ve bu bağlamda 8 yılı ikiye bölerek 4+4 çözümünü uyguladıklarını anlattı.

Okullaşma ve uluslararası göstergelerdeki gelişme

Tekin, 2002 sonrası dönemde derslik ve öğretmen sayısındaki artış sayesinde Türkiye'nin okullaşma oranlarının yükseldiğini ve OECD ortalamasının üzerine çıktığını vurguladı. 'Şu an göğsümüzü gere gere... ''Türkiye'de çocuklarımız OECD ortalamasının üzerinde bir eğitim öğretim hakkına ve imkanına sahip'' diyebiliyoruz,' diye konuştu. Ancak bu başarı sonrası yeni tartışmaların gündeme geldiğini belirtti.

Karar kriterleri: Üç öncelik

Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin tartışılmasında üç temel kritere dikkat edeceklerini söyledi: birincisi Türkiye'nin uluslararası göstergelerin altına düşmemesi; ikincisi kamuoyundaki eleştirileri giderecek iyileştirmeler yapılması; üçüncüsü ise 2011 öncesindeki antidemokratik uygulamalara zemin hazırlamamak. Bu parametreler doğrultusunda kamuoyunda genel olarak sürenin azaltılmasının doğru olacağı yönünde bir kanaat oluştuğunu belirtti ve son kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ait olduğunu yineledi.

"Artık 40 bin, 50 binli atamalar mümkün değil"

Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Meslek hayatındaki öğretmenlerin yaklaşık %81'inin AK Parti döneminde atandığını belirten Tekin, geçmiş yıllarda düzenli yüksek rakamlarda (''30 bin, 40 bin, 50 binli'') atamalar yapıldığını hatırlattı. Ancak bugün öğretmen ihtiyacının azaldığını, nüfus ve emeklilik dinamikleri nedeniyle artık eski ölçeklerde atamaların mümkün olmadığını vurguladı: 'Bundan sonraki yıllarda o oranlarda öğretmen ataması olacak bir Türkiye yok artık ama mutlaka her yıl ihtiyacımız oranında öğretmen ataması yapacağız.'

Branş politikası: İhtiyaca göre, ayrımcılığa yer yok

Atama sürecinde elektronik ve yapay zeka uygulamalarıyla okulların ders saati ve öğretmen ihtiyacının tespit edildiğini anlatan Tekin, branşlara pozitif ya da negatif ayrımcılık yapılmadığını söyledi. 'Hiçbir branş diğerinden önemsiz değildir. Bütün öğretmen arkadaşlarımız bu anlamda bizim için değerlidir,' diyen Bakan, atamaların ihtiyaca göre belirlenip kamuoyuyla paylaşıldığını ifade etti.

Not: Haber, AA Editör Masası'nda Bakan Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalar doğrultusunda düzenlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor
2
Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada
3
KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı
4
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
5
Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı
6
Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde
7
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire